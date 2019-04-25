В 2019 году завод в Мордовии намерен зарегистрировать 17 новых антибиотиков

До конца 2019 года Саранский завод «Биохимик» планирует зарегистрировать 17 новых антибиотиков различных групп. Предприятие первым в России получило регистрационное удостоверение на производство дженерика Дорипенема.

В 2018—2019 годах завод уже зарегистрировал 10 новых лекарственных препаратов. В основном все зарегистрированные противомикробные препараты обладают широким спектром действия. Например, Левофлоксацин, Моксифлоксацин (который включен в перечень ЖНВЛП), Азитромицин, Линезолид — применяются при инфекциях верхних и нижних дыхательных путей, инфекциях кожи и мягких тканей, мочевыводящих путей и почек, и других. Также в перечень зарегистрированных препаратов вошел противотуберкулезный антибиотик — Каприомицин (порошок для приготовления инъекций). Он применяется при туберкулезном поражении легких, при неэффективности или непереносимости противотуберкулезных препаратов I ряда, а также при резистентности к ним. Это важные для любой страны медикаменты, что подтверждает статистика.

«Республика вносит свой посильный вклад в обеспечение фармацевтической безопасности страны. В сжатые сроки на заводе реконструировано и введено в эксплуатацию более 5 тыс. кв. метров производственных площадей, значительно обновился парк оборудования. Серьезно расширилась лабораторная база, на предприятие пришли новые кадры. Все эти меры позволили добиться конкретных результатов и вернуть «Биохимик» в число ведущих фармацевтических предприятий страны. По сути, мы наблюдаем второе рождение предприятия», — отметил глава Мордовии Владимир Волков.

В начале апреля в Москве прошел XI Ежегодный Всероссийский Конгресс с международным участием «Инфекционные болезни в современном мире: эволюция, текущие и будущие угрозы». Мероприятие вызвало широкий интерес ученых и практикующих врачей. На конгрессе звучала обеспокоенность о том, что в России 79% субстанций для производства противомикробных препаратов импортируются из Китая, Индии, Кореи и Европы. В нашей стране есть высокие риски возникновения сырьевого дефицита, а также опасность увеличения стоимости лекарственных средств.

Именно поэтому инициативы «Биохимика» по импортозамещению были оценены на конгрессе как уникальные и, в то же время, соответствующие всем новым стандартам мировой фармацевтики.

«Антибиотики — это препараты, которые позволили человечеству сохранить 30 лет жизни. Наша задача рационально применять этот класс лекарственных средств и бороться с распространяющейся мультирезистентностью. Важнейшими группами среди антибиотиков являются Карбапенемы, Цефаллоспорины, Макролиды… Создание эффективных антимикробных препаратов российского производства, терапевтически эквивалентных иностранным аналогам, осуществляемое на заводе «Биохимик», а также проводимые исследования в области разработки антибиотиков нового поколения обеспечивают большему количеству пациентов доступ к качественному лечению и отвечают потребностям современного здравоохранения», — считает д.м.н., профессор, Главный внештатный специалист клинический фармаколог, заместитель директора центра клинической фармакологии Научного центра экспертизы средств медицинского применения Минздрава России Марина Журавлева.

Одним из наиболее востребованных классов антибиотиков являются карбапенемы, активные в отношении большинства грамположительных и грамотрицательных аэробных и анаэробных бактерий, в том числе, мультирезистентных. Благодаря своему фармакологическому профилю, эффективности и безопасности важнейшее место среди препаратов этой группы занимает Дорипенем, используемый для лечения нозокомиальной пневмонии, осложнённых интра-абдоминальных инфекций инфекцией мочевыделительной системы. Однако использование этого антибиотика порой ограничивается за счет высокой стоимости курса лечения, уточняет доктор медицинских наук, профессор МГМСУ им. А.И. Евдокимова Елена Ющук. Разработка «Биохимика» поможет сделать эффективную терапию более доступной и будет способствовать увеличению продолжительности жизни населения России.

Сегодня туберкулез занимает девятое место среди причин смерти населения Земли. Если говорить об эпидемиях ВИЧ инфекции и туберкулеза, то распространенность по земному шару последнего гораздо шире. В мире от него умирает значительно больше людей, чем от ВИЧ и СПИД вместе взятых. Общее число заболевших превысило десять миллионов. По оценкам ВОЗ туберкулез является одним из самых опасных инфекционных заболеваний в мире, наряду со СПИДом и гепатитом.

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