«Активный Компонент» планирует сократить сроки разработки новых субстанций в 2 раза

Александр Семёнов, президент компании «Активный Компонент», на выступлении в рамках Intelligent Industry Forum рассказал о серьезной оптимизации, касающейся как производства, так и сотрудников, которая в настоящее время проходит на предприятии.

«В частности, в ближайшие пару месяцев на производстве планируется внедрить новую для России японскую инновационную разработку, которая позволит связать в нашем ряде департаментов все приборы ВЭЖХ (Высокоэффективная жидкостная хроматография) и ГЖХ (Газожидкостная хроматография) и очень быстро анализировать составы наших продуктов. Мы первые в России и одни из первых в Европе, кто ее внедряет. Эта система будет работать круглые сутки», — сообщил Александр Семёнов.

Помимо этого, с ее помощью удастся сократить сроки разработки новых фармацевтических продуктов минимум в 2 раза.

Как отмечает Александр Семёнов «оптимизация также происходит не за счет сокращения издержек, а с помощью увеличения профессионализма сотрудников компании». В настоящее время нанимаются более «дорогие» сотрудники, но в меньшем количестве, которые в результате демонстрируют высокую эффективность. Компания ищет новых специалистов по всему миру.

На строящемся производстве в промышленной зоне «Пушкинская», которое станет крупнейшим в Европе по выпуску активных фармацевтических субстанций, также будут оптимизированы затраты и внедрены процессы автоматизации.

«На новом предприятии мы установим систему переработки отходов после процесса химического синтеза. С ее помощью будет перерабатываться максимальное количество отходов, а что останется – будем вывозить в специальные для этого места. Сейчас, например, возим аж в Ярославскую область, — это ближайшее к нам место для утилизации отходов производства, — отметил президент «Активного Компонента».

Компания «Активный Компонент» более 10 лет успешно работает на рынке и является одним из ведущих российских производителей дженериковых активных фармацевтических субстанций. Основной бизнес компании сосредоточен в Санкт- Петербурге. Текущий номенклатурный ряд включает свыше 50 субстанций.

gmpnews