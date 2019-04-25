При выборе лекарств для покупателей возрастает важность скидок и спецпредложений

По оценке провизоров, скидки определяют выбор посетителей аптек в большей степени, чем страна-производитель или имидж компании, которая выпустила препарат. Если для рецептурных препаратов страна-производитель по-прежнему сохраняет позицию в ТОР5 факторов, влияющих на выбор посетителей аптек (59%), то применительно к безрецептурному cегменту доля отмечающих этот фактор провизоров за год сократилась на 7% и составляет 51,6%.

Скидки и специальные предложения в качестве значимого фактора выбора отметили 82,4% респондентов против 77% годом ранее (Рис.1), в то время как первое место среди множества факторов выбора безрецептурных ЛП сохраняет известность препарата – 86,4%. Таковы данные осенней волны исследования Pharma-Q «Мнение провизоров-фармацевтов» компании Ipsos Comcon. Кроме того, 82% респондентов считают, что покупку определяет соотношение цены и эффективности, 74% отмечают влияние рекламы в СМИ. Также в ОТС-сегменте выросла значимость бонусов или подарков за покупку – с 65,9% до 70,6%.

Среди не относящихся к рекомендации врача факторов (почти 82%), влияющих на выбор рецептурных препаратов посетителями аптек, высокие позиции занимают такие параметры, как свойства ЛП и соотношение цены и эффективности (Рис.2). Тем не менее, для покупателей рецептурных препаратов также отмечается важность скидок и бонусов за покупку, которые указали 36,3% и 19,6% провизоров соответственно.

При покупке рецептурных препаратов существенно укрепляются позиции таких характерных для самостоятельного выбора препарата потребителем факторов, как расположение препарата на витрине (+5%) и реклама в СМИ (+4,8%).



Шамиль Ахметзянов

pharmvestnik