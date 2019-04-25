Квартальная прибыль Biogen увеличилась на 20% благодаря росту продаж препарата Spinraza

В I квартале 2019 г. объем продаж американской биотехнологической компании Biogen («Байоджен») вырос на 11% и составил 3,5 млрд долл. (прогноз – 3,4 млрд долл.), сообщает FirstWord Pharma.
Квартальная прибыль выросла на 20% – до 1,4 млрд долл.
Объем продаж препаратов для лечения рассеянного склероза сократился на 2% и составил 2 млрд долл.
Продажи препарата Tecfidera увеличились на 1% – до 999 млн долл., показатель по препарату Tysabri составил 460 млн долл. против 462 млн долл. годом ранее.
Объем продаж препарата Avonex снизился на 12% – до 397 млн долл., препарата Plegridy – вырос на 4% – до 104 млн долл.
Показатель по препарату Spinraza увеличился на 42% и составил 518 млн долл. Аналитики прогнозировали 486,4 млн долл.
Продажи препарата Rituxan/Gazyva выросли на 11% – до 405 млн долл.
Сумма роялти по препарату Ocrevus увеличилась на 56% – до 112 млн долл.
Объем продаж биосимиляров вырос на 37% и составил 175 млн долл. благодаря лончу препарата Imraldi.
По прогнозам аналитиков, в 2019 г. прибыль на акцию составит 28,88 долл. при объеме продаж около 13,7 млрд долл. Компания рассчитывает получить на акцию 28–29 долл. при объеме продаж 13,6–13,8 млрд долл.
Фото: cnbc.com
Илья Дугин
pharmvestnik