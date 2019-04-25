Три фармкомпании локализовали в России препарат для лечения ВИЧ-инфекции

В России запущено производство по полному циклу готовой лекарственной формы лекарственного препарата долутегравир на фармацевтическом заводе компании Servier («Сервье»). Препарат разработан компанией ViiVHealthcare («Виив Хелскер»), входящей в структуру GlaxoSmithKline (GSK, «ГлаксоСмитКляйн»).

В РФ долутегравир доступен в рамках федеральной и региональных программ оказания помощи лицам, живущим с ВИЧ. Всего в настоящий момент в России долутегравир получает более 15 000 людей, живущих с ВИЧ.

Контракт о производстве заключен на 5 лет с возможностью пролонгации. Предусмотренный соглашением между компаниями производственный план позволит удовлетворить потребность в препарате в России.

По данным Министерства здравоохранения РФ, в настоящее время в России 808 тысяч граждан являются ВИЧ-положительными, при этом ежегодный прирост составляет около 85 тысяч новых случаев. Охват пациентов антиретровирусной терапией составляет 55,6% от числа пациентов, состоящих на диспансерном учете. Сегодня в РФ 75% случаев заражения вирусом иммунодефицита человека выявляется на ранних стадиях.

В мероприятии приняли участие главный исполнительный директор ViiV Healthcare Дебора Уотерхаус, директор по производственным операциям группы Servier Жиль Белуар, представители профильных министерств и ведомств, а также представители сообщества людей, живущих с ВИЧ.

Решение о необходимости производства препарата в России было принято в 2015 году, рассказала г-жа Уотерхаус. Соглашение о производстве по полному циклу было подписано в мае 2016 года, а итоговые документы стороны скрепили подписями в начале нынешнего года.

Как отметил г-н Белуар, новое оборудование упаковочной линии для производства долутегравира полностью соответствует российским регуляторным требованиям по маркировке.

Сергей Рякин

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