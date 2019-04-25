Больница не смогла добиться включения фармкомпании в Реестр недобросовестных поставщиков

БУЗ УР «Республиканский клинико-диагностический центр Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» обжаловало в суде отказ УФАС внести в Реестр недобросовестных поставщиков оптовую фармацевтическую компанию ООО «МедПитерТорг» (Санкт-Петербург). Однако Арбитражный суд республики согласился, что решение антимонопольного органа соответствует букве закона.

В декабре 2017 г. медицинская организация разместила извещение о проведении электронного аукциона на поставку лекарственного препарата с начальной (максимальной) ценой контракта 2,3 млн руб. Рассмотрение единственной заявки на участие в аукционе закончилось тем, что победителем признали ООО «МедПитерТорг».

В январе 2018 г. между РКДЦ и компанией был заключен госконтракт со сроком действия до 31 декабря 2018 г. А в мае фирма направила заказчику письмо, в котором сообщила о невозможности исполнить свои обязательства по причине прекращения действия лицензии на осуществление оптовой фармацевтической деятельности. Медицинская организация приняла решение об одностороннем отказе от исполнения контракта и подала сведения в территориальный орган УФАС для внесения ООО «МедПитерТорг» в Реестр недобросовестных поставщиков. Получив отказ, Республиканский клинико-диагностический центр обратился в суд.

По мнению истца, фармацевтическая компания не имела намерения исполнять контракт. Однако суд счел довод неубедительным, ведь на момент заключения соглашения у исполнителя были все условия для выполнения обязательств. А сам по себе отказ от лицензии на оптовую фармдеятельность, который организация объяснила форс-мажором, не свидетельствует о недобросовестности поставщика. Решение удмуртского УФАС оставлено в силе.

Екатерина Погонцева

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