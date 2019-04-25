Доля личных расходов россиян на лекарства достигла 81%

За последние 5 лет личные расходы населения на лекарства росли, а расходы государства оставались на одном уровне. Об этом сообщила руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова в ходе форума «Оргздав 2019».

По ее словам, в России расходы на лекарства в амбулаторных условиях в 2,5 раза меньше, чем в странах не так давно вошедших в Евросоюз.

«Сегодня в России затраты населения на лекарства составляют более 80% , в «новых» странах ЕС личные расходы – 60%, в «старых» странах ЕС – только 33%. Все остальное покупается государством. Но таблетка – основной инструмент врача, она должна быть доступна населению России», – заявила эксперт.

По ее словам, объем всех государственных программ по обеспечению льготных категорий граждан лекарствами составляет 233 млрд руб., но при этом большая половина денег расходуется на самые малочисленные программы.

«Нам необходимо серьезно увеличить объемы бесплатного лекобеспечения населения в амбулаторных условиях», – заявила Гузель Улумбекова.

Фото: Игорь Чунусов

Оксана Баранова

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