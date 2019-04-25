Доля потребителей, ищущих более дешевый препарат в интернете, превысила долю обходящих аптеки

Доля потребителей, которые пользуются интернетом для поиска аптеки с более выгодной ценой на лекарственные препараты, превысила долю потребителей, которые сравнивают цены при личном обходе нескольких аптек.

По данным IV квартала 2018 г. исследования HealthIndex «Исследование поведения конечных потребителей» компании Ipsos Comcon, аптеки с самой выгодной ценой 38,8% респондентов выбирают с помощью интернета. По сравнению с аналогичным периодом 2016 г. этот показатель вырос на 15% (Рис. 1).

Более трети респондентов (33,8%) отмечают, что им приходилось из-за высокой стоимости необходимого препарата покупать более дешевый аналог (Рис. 2). Более половины из них (52,5%) обращались за консультацией по выбору более дешевого лекарства к фармацевту.

В то же время, треть опрошенных предпочла изучить необходимую для выбора информацию самостоятельно в интернете (Рис. 3).

Источник: Ipsos Comcon



Шамиль Ахметзянов

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