Суд повторно встал на сторону «Нативы» в патентном споре с Pfizer

Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение Арбитражного суда г. Москвы от 8 февраля 2019 года о предоставлении компании «Натива» лицензии на использование патента компании Pharmacia & Upjohn Company («Фармасиа энд Апджон Кампэни»), входящей, в группу компаний Pfizer («Пфайзер»).

Лицензия была выдана российскому производителю на зависимое изобретение, которое компания «Натива» планирует применить при производстве препарата «Сунитиниб-натив» с активным веществом сунитиниб. За использование патента «Натива» обязалась платить компании-оригинатору лицензионные платежи.

Решение суда прокомментировал генеральный директор компании «Натива» Александр Малин. «Это очередная системная победа нашей компании в суде, — заявил он. — Право на производство полностью отечественного сунитиниба подтверждено в первой и второй судебных инстанциях. Сегодня у нас есть все основания говорить о производстве и реализации препарата для лечения тяжелого онкологического заболевания на законных основаниях».

Напомним, что это второе решение о выдаче лицензии на зависимое изобретение российской компании. Ранее «Натива» получила лицензию на использование патента компании Celgene «Селджен» на лекарственное средство с действующим веществом леналидомид. Однако в итоге стороны пришли к мировому соглашению.

Отметим также, что ранее руководитель патентной практики московского офиса Gowling WLG Владислав Угрюмов, заявлял о том, что резкое увеличение количества судебных споров вокруг патентов на инновационные препараты ведущих зарубежных фармпроизводителей, свидетельствует о «глубочайшем кризисе» в защите патентных прав в фармотрасли.

Так, по его сведениям, компания Celgene уже выразила «обоснованные сомнения» по регистрации в России одного из своих новых препаратов, «учитывая, что интеллектуальные права не защищаются, а патенты не работают».

Сергей Рякин

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