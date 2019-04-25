Топ-менеджер GlaxoSmithKline возглавит Sandoz

Нынешний топ-менеджер британской фармкомпании GlaxoSmithKline Ричард Сейнор возглавит швейцарскую компанию Sandoz («Сандоз», дженериковое подразделение Novartis («Новартис»)) не позднее 1 августа текущего года, сообщает FirstWord Pharma.

В настоящее время Ричард Сейнор занимает должность вице-президента GSK по классическим и признанным на рынке продуктам и коммерческим и цифровым платформам.

Назначение последовало после того, как бывший руководитель Sandoz Ричард Френсис объявил о своей отставке в марте с.г.

До начала работы в GSK Ричарл Сейнор уже занимал ряд должностей в Sandoz, отвечая за расширение дженерикового бизнеса компании в Азии, Латинской Америке и Турции.

В I квартале 2019 г. объем продаж Sandoz сократился на 8% и составил 2,3 млрд долл. на фоне ценового давления в США.

Фото: ru.depositphotos.com

Илья Дугин

pharmvestnik