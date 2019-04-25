Primer Capital и ECAR создают новый клеточный продукт для таргетной терапии рака

24 апреля в рамках Skolkovo Startup-tour 2019 в Новосибирске состоялось подписание соглашения о намерениях между венчурным фондом Primer Capital и новосибирской инновационной компанией ECAR. Сотрудничество направлено на развитие проекта по разработке клеточной технологии для лечения метастазирующего гормононечувствительного рака простаты.

Компания ECAR основана сотрудниками Института молекулярной и клеточной биологии для разработки средств клеточной терапии солидных типов рака.

Долгое время единственным методом медикаментозного лечения распространенного рака предстательной железы являлась гормональная терапия, но по статистике у 10–20% больных РПЖ в течение 5 лет развивается резистентная форма рака. Для преодоления резистентности разрабатывались различные методы лечения, но преимущества их применения оставались скромными. Разработанные за последние несколько лет методы лечения увеличивают общую продолжительность жизни пациентов, однако не способны кардинально изменить прогноз.

Проект российских ученых нацелен на разработку ECAR-NK клеток для терапии метастазирующего гормононечувствительного рака простаты. Технология основана на использовании усиленных клеток-киллеров ECAR-NK, которые экспрессируют на своей поверхности химерный антигенный рецептор против антигенов PSCA или PSMA, характерных для рака простаты. При встрече с опухолевой клеткой, несущей детерминанты PSCA или PSMA, ECAR-NK клетка возбуждается и специфически разрушает опухолевую клетку.

«Эксперты Фонда высоко оценили актуальность и соответствие разработки современным тенденциям в таргетной терапии рака, научную состоятельность технологии, а также компетенции команды, достаточные для успешной разработки продукта и потенциальные возможности для переориентации технологии для других типов рака, что может существенно расширить области применения препарата, – отмечает исполнительный директор Фонда Елизавета Рождественская. – Мы считаем, что разработка биотехнологических и клеточных продуктов для терапии социально важных заболеваний является неотъемлемым условием технологического развития отрасли».

«Рак простаты является для нас модельным заболеванием для разработки ECAR платформы. По мере развития этой технологии, в случае подтверждения ее эффективности, она может быть транслирована и на другие типы онкологических заболеваний. Сейчас нашей задачей является проведение доклинических испытаний ECAR клеток в соответствии с современными стандартами, что потребует значительных усилий и финансовых средств», – подчеркнул один из создателей ECAR технологии к.б.н. Андрей Горчаков.

Фонд Primer Capital является организацией, инвестирующей в компании ранних стадий, разрабатывающие перспективные биотехнологические и медицинские продукты для различных секторов фармацевтического рынка. Целью данного сотрудничества является стратегическое партнерство, а также поиск и привлечение инвестиций для последующего развития проекта.

Источник: Primer Capital

pharmvestnik