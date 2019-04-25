Минздрав России закупает противовирусные препараты

Минздрав России проводит аукционы на поставку лекарственных средств в рамках реализации постановления Правительства РФ от 28.12.2016 № 1512 «Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для медицинского применения».

— Ралтегравир, таблетки жевательные, 100 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 86 161 558,50 руб.

Дата и время окончания подачи заявок: 08.05.2019 09:00.

— Маравирок, таблетки покрытые пленочной оболочкой, 300 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 8 058 479,00 руб.

Дата и время окончания подачи заявок: 08.05.2019 09:00.

— Лопинавир+Ритонавир, таблетки покрытые пленочной оболочкой, 100 мг + 25 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 109 587 652,62 руб.

Дата и время окончания подачи заявок: 08.05.2019 09:00.

— Элсульфавирин, капсулы, 20 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 320 396 826,05 руб.

Дата и время окончания подачи заявок: 08.05.2019 09:00.

— Атазанавир, капсулы, 200 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 74 521 673,60 руб.

Дата и время окончания подачи заявок: 15.05.2019 09:00.

— Бедаквилин, таблетки, 100 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 870 440 377,25 руб.

Дата и время окончания подачи заявок: 15.05.2019 09:00.

— Долутегравир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 736 891 875,39 руб.

Дата и время окончания подачи заявок: 15.05.2019 09:00.

— Абакавир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 600 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 361 803 619,80 руб.

Дата и время окончания подачи заявок: 15.05.2019 09:00.

— Атазанавир, капсулы, 150 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 593 842,25 руб.

Дата и время окончания подачи заявок: 08.05.2019 09:00.

— Дарунавир, таблетки покрытые пленочной оболочкой, 800 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 637 813 043,01 руб.

Дата и время окончания подачи заявок: 15.05.2019 09:00.

— Лопинавир+Ритонавир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг+ 50 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 947 455 758,80 руб.

Дата и время окончания подачи заявок: 15.05.2019 09:00.

— Ралтегравир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 914 893 740,81 руб.

Дата и время окончания подачи заявок: 15.05.2019 09:00.

— Ламивудин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 26 341 748,40 руб.

Дата и время окончания подачи заявок: 15.05.2019 09:00.

— Этравирин, таблетки, 200 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 896 714 308,16 руб.

Дата и время окончания подачи заявок: 15.05.2019 09:00.

— Невирапин, суспензия для приема внутрь, 50 мг/5 мл

Начальная (максимальная) цена контракта: 11 413 965,00 руб.

Дата и время окончания подачи заявок: 15.05.2019 09:00.

— Ламивудин+Зидовудин, таблетки покрытые пленочной оболочкой, 150 мг+300 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 143 626 804,63 руб.

Дата и время окончания подачи заявок: 15.05.2019 09:00.

— Эфавиренз, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 600 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 589 468 657,80 руб.

Дата и время окончания подачи заявок: 15.05.2019 09:00.

— Рибавирин, таблетки и/или капсулы, 200 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 266 286,90 руб.

Дата и время окончания подачи заявок: 08.05.2019 09:00.

— Атазанавир, капсулы, 300 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 119 305 794,30 руб.

Дата и время окончания подачи заявок: 15.05.2019 09:00.

— Пэгинтерферон альфа-2b, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, 0,1 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 2 701 490,00 руб.

Дата и время окончания подачи заявок: 08.05.2019 09:00.

Елена Сидорова

pharmvestnik