«  
  »

Дроны будут доставлять лекарства на территории Ганы

Как заявили в Глобальном альянсе по вакцинам и иммунизации (GAVI), беспилотные летательные аппараты будут задействованы для доставки вакцин и лекарственных препаратов в Гане, сообщает NASDAQ.

По словам исполнительного директора GAVI Сет Беркли, четыре дистрибьюторских центра на данный момент могут осуществить до 600 поставок в день. Со временем количество ежедневных вылетов может быть увеличено до 2 тыс.

Планируется осуществлять поставки 12 наименований вакцин для рутинной и срочной вакцинации, а также 148 наименований препаратов крови и средств экстренной помощи.

Сет Беркли отметила, что аналогичная кампания, но в меньших масштабах, была развернута в Руанде в 2016 г.
Фото: ru.depositphotos.com

Илья Дугин
pharmvestnik

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд « Оцените, пожалуйста, публикацию
 Загрузка...

Апрель 25, 2019 | Просмотров: 39