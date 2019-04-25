Дроны будут доставлять лекарства на территории Ганы

Как заявили в Глобальном альянсе по вакцинам и иммунизации (GAVI), беспилотные летательные аппараты будут задействованы для доставки вакцин и лекарственных препаратов в Гане, сообщает NASDAQ.

По словам исполнительного директора GAVI Сет Беркли, четыре дистрибьюторских центра на данный момент могут осуществить до 600 поставок в день. Со временем количество ежедневных вылетов может быть увеличено до 2 тыс.

Планируется осуществлять поставки 12 наименований вакцин для рутинной и срочной вакцинации, а также 148 наименований препаратов крови и средств экстренной помощи.

Сет Беркли отметила, что аналогичная кампания, но в меньших масштабах, была развернута в Руанде в 2016 г.

Фото: ru.depositphotos.com

Илья Дугин

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