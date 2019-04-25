В 2018 г. доля недоброкачественных лекарств на российском фармрынке снизилась на 19%

Развитие лабораторных комплексов, внедрение выборочного контроля качества лекарств, увеличение числа экспертиз – привели в 2018 г. к снижению доли недоброкачественных лекарств на российском фармрынке на 19%, по сравнению с показателем предыдущего года. Об этом сообщила глава Минздрава России Вероника Скворцова, выступая 24 апреля на итоговой коллегии министерства.

По ее словам, проект по прослеживанию движения лекарственных препаратов с помощью маркировки упаковок в первые же месяцы работы показал свою эффективность, позволив вскрыть правонарушения на сумму свыше 500 млн руб. В настоящее время уже отслеживается движение более 18 млн. упаковок почти 2 тыс. препаратов, отметила министр и напомнила, что с 1 октября 2019 г. лекарственные препараты, применяемые при 7 высокозатратных нозологиях, должны иметь идентификационный знак, а с января 2020 г. – и все вводимые в гражданский оборот лекарственные препараты.

Вероника Скворцова также отметила, что положительная динамика в состоянии здоровья населения и снижении смертности регистрируется лишь в тех регионах, которые обеспечивают доступность «вторичной профилактики» сосудистых заболеваний, оказывая помощь пациентам из групп риска в приобретении лекарств и работая над повышением их приверженности к амбулаторному лечению.

«В сентябре 2018 года Президент РФ поддержал курс на поэтапный переход от системы льготного лекарственного обеспечения к наиболее прогрессивной и эффективной системе частичного или полного государственного возмещения стоимости лекарств по референтным ценам.

Первыми в этот проект вступят пилотные регионы с полностью сформированной цифровой системой лекарственного обеспечения, включая электронную выписку рецептов», – сказала Вероника Скворцова.

Фото: Олег Кирюшкин

Елена Сидорова

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