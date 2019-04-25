По итогам 1 квартала 2019 г. в России было произведено лекарственных препаратов на общую сумму 86,9 млрд руб. (в ценах отгрузки производителей, с учeтом НДС). Рублевая динамика демонстрирует заметный прирост на уровне +14,7%.



Несмотря на внушительную рублeвую динамику, прирост в натуральных показателях (в упаковках) едва превысил нулевой порог, по итогам первых 3-х месяцев текущего года аналитики RNC Pharma фиксируют +0,5%. Суммарно с начала года отечественные компании отгрузили 1,01 млрд упаковок ЛП.

Аналитики отмечают, что именно по результатам марта 2019 г. российские производители показали не только максимальный натуральный объем производства ЛП (0,36 млрд. уп.) в текущем году, но и продемонстрировали лучшую долгосрочную динамику (4,3%). При расчетах в минимальных единицах дозирования (МЕД) картина аналогичная: объемы производства в 1 квартале 2019 г. выросли на 1,2%, основной вклад в общую динамику так же внесли итоги анализируемого месяца.

За период январь-март 2019 г. объемы производства рецептурных ЛП в упаковках относительно 2018 г. продолжают увеличиваться (на 8,3%), отгрузки OTC продукции по-прежнему сокращаются (-4,5%). По показателю прироста в TOP-10 корпораций-производителей Rx-препаратов лидирует «Гротекс», динамика компании за период составила +49% в упаковках. Основной объeм производства предприятия за период приходился на препараты «Натрия хлорид» (44% от общего объема отгрузок производителя), «Лидокаин» (6%), «Новокаин» (5%) и «Глюкоза» (5%). Значительным приростом отличилось так же предприятие «Фармстандарт» (+45%), ключевыми продуктами которого в исследуемом периоде являются «Комбилипен» (15%), «Фосфоглив» (10%), «Пикамилон» (9%), «Форметин» (8%).

Из числа производителей безрецептурных ЛП наилучшую натуральную динамику вновь демонстрирует корпорации «Самарамедпром» (за год отгрузки выросли в 2,5 раза), топовыми ТМ предприятия за период являются: «Муравьиный спирт» (составляет 17% от общего натурального объема отгрузок компании), «Меновазин» (15%), «Йод» (12%) и «Натрия тетраборат» (12%). Второе место с точки зрения динамики тоже занял «Фармстандарт» (+42%), лидирующие позиции в OTC сегменте компании принадлежат препаратам: «Цитрамон» (10%), «Уголь активированный» (9%), «Риностоп» (9%) и «Корвалол» (8%).

Источник: RNC Pharma

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