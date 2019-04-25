DSM Group: eмкость коммерческого рынка лекарств в I квартале составила 255,2 млрд рублей

Увеличение коммерческого рынка лекарств за первые три месяца 2019 г. относительно аналогичного периода 2018 г. в рублeвом эквиваленте составило 1,7%, отмечают аналитики DSM Group. Общая емкость составила 255,2 млрд руб.

Объeм коммерческого рынка лекарственных препаратов в марте 2019 г. составил 86,9 млрд руб. (в розничных ценах). По сравнению с февралeм eмкость рынка выросла на 3,6%. В сравнении с мартом 2018 г. в текущем году рынок показал падение реализации на 5%. Средняя стоимость упаковки лекарственного препарата на коммерческом рынке России в марте по сравнению с февралeм выросла на 1,3% и составила 199,4 руб.

Структура коммерческого рынка лекарств в марте 2019 г. по ценовым сегментам изменилась в пользу препаратов высокого ценового сегмента по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. Удельный вес группы лекарственных препаратов до 50 руб. уменьшился на 0,3% относительно марта 2018 г. и составил 4,3%. Доля сегмента лекарств со средней стоимостью упаковки 50–150 руб. составила 10,6% (-1,1%). Удельный вес группы лекарств с ценовым диапазоном 150–500 руб. сократился с 44,6% в марте 2018 г. до 41,8% в марте 2019 г. Доля дорогостоящих препаратов составила 43,3%, что на 4,2% выше веса группы в предыдущем году.

По итогам марта 2019 г. 59,1% препаратов, реализованных на рынке, являлись отечественными (в натуральных единицах измерения), однако ввиду своей невысокой цены относительно импортных лекарств в стоимостном выражении они заняли 29,7%.

Коммерческий сегмент рынка по итогам марта 2019 г. на 35,2% был представлен рецептурными препаратами и на 64,8% безрецептурными лекарствами в упаковках, в стоимостном выражении рынок практически поделeн пополам.

Рейтинг компаний по стоимостному объeму продаж в марте 2019 г. возглавила компания Bayer («Байер»), на втором месте – Novartis («Новартис»), на третьем – Sanofi («Санофи»). ТОП-3 брендов препаратов по стоимостному объeму аптечных продаж в России по итогам марта 2019 г. состоял из таких препаратов, как «Ксарелто» (0,8%), «Мексидол» (0,7%); на третьем месте – «Кагоцел» (0,7%).

Объeм российского аптечного рынка БАД в стоимостном выражении в марте

2019 г. вырос на 4,9% относительно февраля и составил 4,9 млрд руб. В натуральном выражении объeм аптечного рынка БАД в третьем месяце 2019 г. увеличился на 1,8% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 25,3 млн упаковок. Средневзвешенная цена упаковки БАД в марте 2019 г. по сравнению с февралeм выросла на 3% и составила 191,5 руб. ТОП-3 производителей БАД занял 29,9% рынка в марте в стоимостном выражении; рейтинг состоит из компаний «Эвалар» (18,9%), Solgar Vitamin And Herb (5,9%) и Pharma-Med (5,1%).

Источник: DSM Group

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