Самые популярные каналы поиска вакансий у фармацевтов

Чаще всего при поиске предложений о работе сотрудники аптек используют работные сайты, рекомендации коллег и знакомых и отраслевые СМИ, выяснили эксперты исследовательской компании Тop of Mind MR&C. В опросе, проведенном в апреле 2019 г., приняли участие провизоры, фармацевты, руководители аптек и аптечных сетей из разных регионов России.

Как показали результаты опроса, самый популярный источник информации – кадровые сайты, где публикуются объявления об открытых вакансиях. Этим каналом пользуются 56% опрошенных работников аптек.

Удивительно, но в век всеобщей интернетизации многие фармацевты продолжают искать работу по старинке : с помощью личных связей. Рекомендации коллег и знакомых – второй по популярности канал поиска, к нему прибегают 48% респондентов. Причем в некоторых регионах этот способ выходит на первое место. Например, в областях Центральной России соотношение тех, кто пользуется кадровыми порталами, и тех, кто предпочитает личные связи, составляет 46% к 59% соответственно.

По мнению рекрутеров, популярность трудоустройства через коллег и знакомых объясняется спецификой и узостью рынка фармрозницы, также определенным консерватизмом фармспециалистов.

Замыкают тройку самых популярных у фармацевтов источников информации о вакансиях публикации в отраслевых изданиях (как в печатных, так и в интернет-версиях). Читают такие СМИ с целью поиска вакансий 20% респондентов.

Примечательно, что такой развитый сегодня способ найти работу через социальные сети (Facebook, ВКонтакте, Одноклассники), профессиональные сообщества, используется фармацевтами мало. Всего 9% опрошенных просматривают информацию о вакансиях в соцсетях. Больше (13%) обращают внимание на объявления о найме, вывешенные в витринах аптек.

Публикации о вакансиях в местных СМИ фармацевты тоже обычно используют при поиске работы, но редко (7%).

Какие источники фармработники считают самыми эффективными?

По данным опроса, в лидерах – работные сайты и личные связи. Благодаря информации, полученной из этих источников, трудоустраиваются 77% и 62% опрошенных работников аптек. На третьем месте по эффективности поиска – отраслевые СМИ (25%).

Фото: ru.depositphotos.com

Наталья Маскина

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