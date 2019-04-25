В ГУП «Башфармация» Салавата Рахматуллина сменила Альфия Рахматуллина Самые популярные каналы поиска вакансий у фармацевтов » FDA присвоило орфанный статус препарату для лечения ОЛЛ компании Autolus Компания Autolus Therapeutics («Аутолус Терапьютикс») объявила о том, что FDA присвоило орфанный статус ее экспериментальному препарату для лечения острого лимфобластного лейкоза (ОЛЛ), сообщает PharmaTimes. Препарат AUTO3 создан на основе обогащенных аутологичных T-клеток, обычно модифицируемых ретровирусным вектором для экспрессии химерных антигенных рецепторов, таргетирующих белки CD19 и CD22. В настоящее время препарат проходит клинические исследования (КИ). В КИ AMELIA его оценивают для лечения пациентов детского возраста с ОЛЛ, а в КИ ALEXANDER участвуют субъекты с диффузной B-крупноклеточной лимфомой.

Фото: ru.depositphotos.com Татьяна Кублицкая

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