В ГУП «Башфармация» Салавата Рахматуллина сменила Альфия Рахматуллина

Генеральный директор ГУП «Башфармация» Салават Рахматуллин оставил свою должность по истечении контракта. Министерство здравоохранения Башкирии приняло решение не продлевать трудовой договор с ним.

Хотя никакой официальной информации ни на сайте Минздрава республики, ни на портале самого ГУП по этому поводу нет, местные СМИ связали данное кадровое решение с результатами проверки деятельности предприятия в 2016-2017 годах, опубликованными в феврале этого года Контрольно-счетной палатой Башкирии.

Впрочем, Салавату Рахматуллину не привыкать. С 2010 по 2011 год он уже работал директором ГУП, а второй раз занял эту должность после пятилетнего перерыва – в 2016 году.

Исполнять обязанности гендиректора ГУП поручено Альфие Рахматуллиной, которая до этого момента трудилась заместителем начальника отдела организации фармацевтической деятельности и лекарственного обеспечения в Минздраве Башкортостана, а еще раньше – заведующей одной из государственных районных аптек.

Фото: bashpharmacy.ru

Екатерина Погонцева

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