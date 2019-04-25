Массовый отзыв препаратов валсартана спровоцировал шквал судебных исков

Пока FDA и другие фармрегуляторы стараются уменьшить ущерб от массового отзыва препаратов для регуляции артериального давления, набирает силу волна судебных исков, в которых истцы утверждают, что содержащие примеси препараты valsartan причинили вред здоровью пациентов, сообщает FiercePharma со ссылкой на агентство Bloomberg.

Один из адвокатов, вовлеченных в судебные процессы, заявил, что в ближайшие 2 года он ожидает около 2 тыс. персональных исков в связи с последствиями применения загрязненных препаратов valsartan, irbesartan и losartan, которые были массово выведены с рынка. Пока же с момента первого отзыва valsartan, инициированного FDA в прошлом году, количество внесенных исков составило несколько десятков.

На текущий момент иски о причинении вреда здоровью поданы против 40 компаний, включая Zhejiang («Чжецзиан»), Teva («Тева»), Mylan («Майлан») и многочисленных индийских производителей дженериков.

Ответчики настаивают на отсутствии доказательств того, что обнаруженные в препаратах сартанов следы N-нитрозодиметиламина (NDMA) и N-нитрозодиэтиламина (NDEA) способны вызвать развитие рака.

Фото: ru.depositphotos.com

Татьяна Кублицкая

pharmvestnik