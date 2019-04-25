Человечество под угрозой гипердиагностики

Не так давно в США были пересмотрены критерии определения артериальной гипертензии. В одночасье гипертониками стали десятки миллионов американцев, практический каждый второй взрослый житель страны. Пересмотру подверглись критерии диагностики и целого ряда других заболеваний, пишет газета The Epoch Times.

Изменение критериев диагностики артериальной гипертензии вызвало неоднозначную реакцию. Одни считают, что это позволит выявлять заболевание на ранней стадии, другие уверены в том, что излишнее обследование принесет больше вреда, чем пользы, поскольку в сети попадутся люди, которым терапия не нужна.

Это же касается и хронической болезни почек (ХБП), диагностируемой по биохимическому анализу крови. Однако при пересмотре критериев диагностирования этого заболевания почему-то не учитывался естественный процесс старения. Вот и получилось, что, согласно новым критериям, каждый второй пожилой американец страдает ХПБ. При этом у многих диагностированных проблем с почками нет и никогда не будет. Дело в том, что изменение критериев было принято на конференции, спонсируемой крупной фармкомпанией.

Еще пример: модификация критериев диагностики гестационного диабета. Теперь это заболевание присуще каждой пятой беременной женщине. Только непонятно, скольким молодым мамам и их малышам лечение принесет пользу, а не навредит.

Пора полностью менять подход к критериям определения и диагностики заболеваний, считают эксперты из международной группы исследователей. Свои предложения они опубликовали в журнале BMJ Evidence-Based Medicine.

Илья Дугин

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