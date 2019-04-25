Доля недоброкачественных лекарств на фармрынке России в 2018 году снизилась на 19%

Выступая на заседании итоговой коллегии Минздрава России Вероника Скворцова отметила, что необходимым элементом качества и доступности медицинской помощи является бесперебойное обеспечение лекарственными препаратами.

Министр пояснила, что в прошедшем году в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов дополнительно включены 38 международных непатентованных наименований, большая часть их которых предназначена для лечения онкологических и редких заболеваний. Всего в Перечень теперь входят 735 позиций, что соответствует примерно 7 тысячам лекарственных препаратов, из которых 80% производятся в России.

Расширение Перечня позволило удержать цены на наиболее востребованные населением лекарства на стабильном уровне.

Принят закон, которым на федеральный уровень поднято лекарственное обеспечение по пяти наиболее затратным орфанным заболеваниям, что позволит уменьшить затраты субъектов Российской Федерации на 10 млрд рублей.

С 1 января 2018 года в промышленном режиме функционирует информационно-аналитическая система мониторинга и контроля в сфере государственных и муниципальных закупок лекарственных препаратов, предназначенная для анализа закупок в разрезе заказчиков, поставщиков и производителей для каждого международного непатентованного наименования и каждого торгового наименования с определением референтных цен в однородных группах лекарственных препаратов и отклонений от них.

Эта система должна не только повысить эффективность расходования государственных ресурсов, но и предотвратить правонарушения в области закупок лекарственных препаратов.

Развитие лабораторных комплексов, внедрение выборочного контроля качества лекарственных препаратов, увеличение числа экспертиз – привели в 2018 году к снижению доли недоброкачественных лекарств на фармацевтическом рынке на 19%, по сравнению с показателем предыдущего года.

Для полного исчезновения некачественной и контрафактной фармацевтической продукции реализуется проект по прослеживанию движения лекарственных препаратов с помощью маркировки упаковок. В настоящее время уже отслеживается движение более 18 млн упаковок почти 2 тыс. препаратов.

Система показала свою эффективность в первые же месяцы работы, позволив вскрыть правонарушения на сумму свыше 500 млн рублей.

С 1 октября 2019 года лекарственные препараты, применяемые при 7 высокозатратных нозологиях, должны иметь идентификационный знак, а с января 2020 года – и все вводимые в гражданский оборот лекарственные препараты.

В сентябре 2018 года Президент Российской Федерации поддержал курс на поэтапный переход от системы льготного лекарственного обеспечения к наиболее прогрессивной и эффективной системе частичного или полного государственного возмещения стоимости лекарств по референтным ценам. Первыми в этот проект вступят пилотные регионы с полностью сформированной цифровой системой лекарственного обеспечения, включая электронную выписку рецептов.

2018 год позволил значительно продвинуться в реализации научно-исследовательских проектов на основе применения разработанного Минздравом России механизма направленного инновационного развития медицины. По этой модели реализуются более 30 тематик по наиболее актуальным для практического здравоохранения направлениям.

Созданы универсальные платформенные решения для быстрого создания вакцин против новых биопатогенов.

Успешно завершены испытания лиофилизованной вакцины от лихорадки Эбола, которая не требует низкотемпературных условий хранения.

С целью оперативной индикации и идентификации биологических агентов разработана линейка из восьми биодетекторных приборов, предназначенных для использования как в лабораторных, так и в полевых условиях, в том числе в автономном автоматическом режиме. После завершения полномасштабных испытаний опытных серий они поступят в обращение.

В настоящее время в рамках кластера направленного инновационного развития начаты широкомасштабные проекты по внедрению геномных, молекулярно-генетических и генноинженерных технологий при основных заболеваниях человека, по онкологии и иммунологии; микробиологии, вирусологии и вакцинологии; регенеративной медицине и нейронаукам.

ИСТОЧНИК: МИНЗДРАВ РОССИИ

gmpnews