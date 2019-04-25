В Счетной палате рассказали о потерях при списании лекарств

Об этом говорится в годовом отчете счетной палаты РФ за 2018 год.

«Ежегодно в регионах РФ списывают лекарства с истекшим сроком годности на сумму более 80 миллионов рублей. Необходимо оперативное принятие решений о перераспределении лекарственных препаратов между регионами. Это позволит обеспечить лекарствами большее количество пациентов и сэкономить бюджетные средства», — приводятся в отчете слова аудитора Счетной палаты Михаила Меня.

Ведомство в прошлом году провело 34 контрольных и 5 экспертно-аналитических мероприятия в здравоохранении, при этом аудиторы отметили несовершенство нормативно-правового регулирования в ряде сфер: в частности, при формировании региональных перечней лекарственных препаратов, которые отпускаются по рецептам врачей бесплатно или с 50% скидкой, а также в части определения источников финансового обеспечения оказания высокотехнологичной медицинской помощи детям.

Кроме того, проверка показала, что стандарты медицинской помощи по ряду распространенных заболеваний, по которым лечение оказывается бесплатно в рамках программ госгарантий, до сих пор не утверждены, и ни в одном из регионов России не достигнуты все установленные критерии доступности качества медицинской помощи.

Аудиторы отмечали и недостаточное финансирование территориальных программ здравоохранения. Так, в 2017 году 56 регионов при формировании программ установили подушевой норматив финансирования ниже значения, утвержденного правительством, а в 2018 году аналогичное отклонение допустили 52 региона. В результате расчетный дефицит этих программ на 2017 год составил более 81 миллиарда, а на 2018 год – более 65 миллиардов рублей.

Счетная палата направила информационные письма в правительство РФ, Минздрав России и ФОМС, а в январе 2019 года профильный вице-премьер Татьяна Голикова дала поручение Минздраву и Минфину проработать рекомендации Счетной палаты.

Фото: © РИА Новости / Денис Абрамов

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