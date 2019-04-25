В столице открыли инновационное производство препарата для лечения ВИЧ

25 апреля в Москве на фармацевтическом заводе компании Servier была запущена первая в России производственная линия инновационного лекарственного препарата для лечения ВИЧ-инфекции. В официальном открытии принял участие руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы Александр Прохоров.

Запуск новой линии предполагает производство полного цикла готовой лекарственной формы – препарата долутегравир – для лечения ВИЧ-инфекции.

«Это уже не первый препарат для лечения ВИЧ-инфекции, локализованный на производственных площадках России. Для нас это сигнал, что Москва предоставляет оптимальные условия для ведения бизнеса, запуска новых производственных линий. В частности, благодаря статусу промышленного комплекса, компания «Сервье РУС» получила ряд льгот, что, в свою очередь, позволило ей инвестировать порядка 130 млн рублей в производство нового жизненно важного лекарственного средства», — отметил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

«Льготы, которые «Сервье РУС» получает с 2016 года, позволили компании сэкономить порядка 31 млн рублей, — пояснил Александр Прохоров. По его словам, на сегодняшний день в фармацевтической отрасли 6 промышленных комплексов из 30 предприятий, а также 9 научно-исследовательских организаций. В отрасли работают 10,5 тысяч человек.

«Общий объем отгруженных товаров по итогам 2018-ого года составил 115,4 млрд рублей. По итогам прошлого года объем инвестиций в основной капитал фармацевтических компаний составил 3,8 млрд рублей», — сказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Соглашение о производстве заключено сроком на 5 лет и предусматривает гибкий объем производственного плана, который позволит полностью удовлетворить потребность в данном лекарственном препарате в России.

ООО «Сервье РУС» – один из активных участников проходящего в настоящее время пилотного проекта по маркировке лекарственных препаратов. Новое оборудование высокотехнологичной упаковочной линии для производства долутегравира полностью соответствует российским регуляторным требованиям по маркировке.

Статус промышленного комплекса позволяет получать поддержку столичного Правительства: предприятие платит 50 процентов от рассчитанного налога на недвижимое имущество, 20 процентов – от налога на землю, 15,5 процентов вместо 20 – по налогу на прибыль, а ставка аренды земли составляет 0,3 процента от кадастровой стоимости.

mos