«НТ-Фарма» перепроектировали и готовят к производству инновационного препарата

Результаты работы с предприятиями, инфраструктурными и туристическими объектами региона, оказавшимися в сложной экономической ситуации, были рассмотрены в ходе заседания Правительства Ярославской области 24 апреля.

Губернатор региона Дмитрий Миронов сообщил, что продолжается создание в Переславле-Залесском завода по производству вакцин и лекарственных препаратов компании ООО «НТ-Фарма».

Строительство предприятия, которое началось в 2011 году, было приостановлено в 2014-м. В настоящее время, по словам зампреда регионального правительства Максима Авдеева, закуплено оборудование, проведено перепроектирование для выпуска инновационного препарата. Получена поддержка Министерства здравоохранения РФ в рамках импортозамещения. На предприятии планируется создание 200 рабочих мест.

Такие результаты стали возможны благодаря объединению усилий всех сторон: органов власти, судебных, налоговых, правоохранительных органов, инвесторов, – отметил заместитель председателя Правительства области Максим Авдеев. – В числе составляющих успеха – нестандартные решения и индивидуальный подход в каждом отдельном случае.

gmpnews