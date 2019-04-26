Препарат «Момат Рино» от Glenmark получил в РФ статус безрецептурного отпуска

Мумбаи, Индия, 25 апреля 2019 года: Glenmark Pharmaceuticals Ltd., международная интегрированная фармацевтическая компания, в основе деятельности которой научные исследования и разработка инновационных лекарственных препаратов информирует о получение одобрения Министерства здравоохранения РФ на внесение изменений в инструкцию по медицинскому применению препарата Момат Рино (мометазона фуроат 50 мкг/доза), спрей назальный дозированный: препарат показан для лечения сезонного и круглогодичного аллергического ринита у взрослых с 18 лет, статус отпуска из аптек изменен на безрецептурный*.

«Glenmark обладает сильными компетенциями в области респираторных заболеваний и здесь занимает уверенные позиции во многих странах. Россия является одним из ключевых рынков для нашей корпорации, и мы стремимся наращивать наш портфель необходимыми пациентам продуктами. Мы считаем, что OTC-сегмент обладает большим потенциалом, и получение одобрения позволит укрепить наше присутствие в этом сегменте», – отметил Чаба Кантор, старший вице-президент и руководитель региона «Азия, Россия и СНГ» компании «Гленмарк».

«В России аллергическим ринитом страдает значительная часть населения. Получение регистрации на препарат Момат Рино в статусе безрецептурного отпуска позволяет повысить доступ населения к лечению, что особенно важно в начале сезона аллергии», – сказала Оксана Позднякова, вице-президент и руководитель по России, компания Гленмарк.

Согласно данным аналитического агентства IQVIA, MAT февраль 2019, «Гленмарк» (Glenmark) занимает 41-е место в коммерческом сегменте фармрынка России, а в противокашлевом сегменте – уверенную 4-ю позицию, среди дерматологических компаний – 10-е место.

Справка

Компания Glenmark Pharmaceuticals входит в TOP75 фармацевтических и биотехнологических компаний мира по размеру выручки (рейтинг SCRIP 100, 2018 г). Компания занимает одно из ведущих мест в области открытия инновационных химических и биологических молекул. На сегодняшний день несколько молекул компании находятся на различных этапах клинической разработки. Главным образом эти молекулы разрабатываются для лечения онкологических, дерматологических заболеваний и заболеваний органов дыхания. Компания широко представлена на рынках брендированных дженериковых препаратов в развивающихся странах, включая Индию. Компания имеет 16 заводов по производству готовых лекарственных средств и субстанций в пяти странах, а также шесть научно-исследовательских центров. Glenmark также присутствует в США и странах Западной Европы. Субстанции компании представлены в более чем 80 странах, включая США, некоторые страны ЕС, Южной Америки и Индии.

* Регистрационное удостоверение № ЛП-003870 с изменениями от 15.04.2019.

Источник: Glenmark Pharmaceuticals Ltd

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