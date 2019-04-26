«Магнит» уже готов открыть около 300 аптек

В настоящее время на лицензировании находится порядка трехсот аптечных точек сети «Магнит». Об этом в интервью «ФВ» сообщила руководитель направления «Здоровье и красота» Валерия Солок.

«Первый квартал фактически ушел на то, чтобы научиться получать лицензии с той скоростью и с теми объемами, которые нам необходимы, — рассказала она. — Мы открываемся одновременно в очень разных географических регионах, и в каждом из них своя специфика. Сейчас мы уже встали на рельсы, научились это делать».

По ее словам темп открытия новых аптек будет увеличиваться: «Снижать его, конечно, не можем и не будем, потому что целеполагание — две тысячи точек до конца этого года». Кроме того, стратегия «Магнита» предполагает к концу 2023 года наличие порядка семи тысяч аптек, напомнила собеседница «ФВ».

«Количество объектов в регионе обусловлено уже работающей сетью «Магнит», в которой мы можем по разным критериям открыть аптеку, — отметила г-жа Солок. — Зная, какой там трафик, понимая потенциальную конверсию, средний чек, площадь на которую выгодно «посадить» аптеку. Исходя из этого, мы просмотрели всю работающую розницу во всех регионах, и выбрали количество магазинов, которые попадают под нужные критерии открытия аптеки».

Важную роль в аптечном проекте будет играть СТМ. «Мы уже разработали программу, которая нацелена на то, чтобы в течение двух лет запустить достаточное количество SKU по собственной торговой марке в коммерчески значимых сегментах», — подчеркнула она.

Фото: Андрей Лисиченко

Сергей Рякин

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