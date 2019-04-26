Квартальная прибыль Bayer сократилась на 36,5% на фоне расходов на приобретения и реструктуризацию

В I квартале 2019 г. объем продаж рецептурных лекарственных препаратов немецкой химико-фармацевтической Bayer (Байер») вырос на 6,8% и составил 4,4 млрд евро (4,9 млрд долл.), сообщает FirstWord Pharma.

Общий объем продаж компании вырос на 42,4% – до 13 млрд евро (14,4 млрд долл.). Аналитики прогнозировали 12,5 млрд евро.

Квартальная прибыль упала на 36,5% и составила 1,2 млрд евро (1,3 млрд долл.) на фоне расходов на интеграцию компании Monsanto (492 млн евро, 548 млн долл.) и реструктуризацию (393 млн евро, 438 млн долл.).

За первые три месяца 2019 г. объем продаж препарата Xarelto вырос на 15,1% – до 937 млн евро (1 млрд долл.) за счет показателей в Китае, Японии и Европе.

Показатель по препарату Eylea увеличился на 15,7% – до 583 млн евро (650 млн долл.) на фоне роста продаж в Великобритании, Франции и Германии.

Продажи препарата Kogenate снизились на 0,5% – до 184 млн евро (237 млн долл.).

Квартальный объем продаж препарата Nexavar вырос на 13,6% – до 184 млн евро (205 млн долл.) благодаря лончу в Китае и росту продаж в Германии и Бразилии.

Показатель по препарату Betaferon/Betaseron упал на 22,3% – до 101 млн евро (113 млн долл.), в основном из-за жесткой конкуренции в США.

Объем продаж препарата Stivarga вырос на 38,6% – до 97 млн евро (108 млн долл.) благодаря увеличению показателей в Китае и улучшению ситуации в США.

Квартальный объем продаж безрецептурного подразделения снизился на 1% и составил 1,4 млрд евро (1,6 млрд долл.), что обусловлено снижением показателей в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) и Северной Америке.

По прогнозу Bayer, в 2019 г. объем продаж составит 46 млрд евро (51,3 млрд долл.), прибыль – 12,2 млрд евро (13,6 млрд долл.).

Фото: fiercepharma.com

Илья Дугин

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