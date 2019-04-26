Аптеки активно продвигают свои товары на площадках агрегаторов

На независимых фармацевтических маркетплейсах все больше размещаются не только производители и дистрибьюторы, но и аптечные сети. Офлайн-конкуренция «дверь в дверь» постепенно переходит в онлайн – «окно в окно». По оценкам руководителей агрегирующих площадок, игроки рынка все чаще хотят отслеживать и наращивать новые каналы продаж, диджитализировать свои компании.

Сегодня в России работает как минимум пять российских независимых агрегаторов – онлайн-площадок по заказу лекарственных препаратов, парафармацевтики и медизделий. Пока большая часть маркетплейсов ограничена одним регионом. Так, в Москве и Подмосковье действуют «Ютека» и «ЛекМос». Среди федеральных маркетплейсов «Все аптеки» от Mail.ru и «Мегааптеки» – проект бизнес-ангела вице-президента Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Дмитрия Сутормина.

Многие аптечные сети или дистрибьюторы развивают свои интернет-площадки, пытаясь позиционировать себя как маркетплейс, но по сути являются обычными интернет-магазинами с расширенным ассортиментом, либо дистрибьютором с поставками со своего склада. Как правило, агрегаторы представлены не выходцами с фармрынка, а ИТ-компаниями. По данным аналитиков, в 2019 г. запустится, как минимум, еще один федеральный маркетплейс, а к концу 2020 г. глобальных площадок будет не менее пяти.

«Сегодня мы видим, что фармпроизводители и дистрибьюторы хотят улучшать и актуализировать информацию по своим товарам на онлайн-площадках, – сообщил «ФВ» директор проекта «Все аптеки» на Mail.ru Александр Котляров. – Они заинтересованы в прозрачности рынка, хотят отслеживать и наращивать новые каналы продаж, диджитализировать свои компании. Это стимулирует разработку новых рекламных инструментов, уникальных предложений для продвижения товаров».

Руководитель маркет-плейса также сообщил, что с фармритейлом они работают над улучшением базы, актуальностью цен, ассортиментом.

К проекту «Все аптеки» подключены сервисы таких фармдистрибьюторов, как: «36,6», «Горздрав», A.V.E., «Самсон-Фарма», «А5», «Старый лекарь», «Озерки», «Доктор Столетов», «МосАптека». К началу мая подключат АСНА. В ближайшее время появится сеть аптек «Ригла».

Согласно модели агрегатора, у всех участников равные условия. У сервисных площадок не может быть дополнительной или скрытой выдачи. Приоритет получает самое выгодное предложение для пользователя.

Денис Кунгуров

pharmvestnik