Компания «Новартис Фарма» снизила цену на препарат для лечения ХОБЛ Аптеки активно продвигают свои товары на площадках агрегаторов » Bristol-Myers Squibb завершила квартал с ростом объема продаж благодаря показателям по Eliquis и Opdivo В I квартале 2019 г. объем продаж американской фармацевтической компании Bristol-Myers Squibb («Бристол-Майерс Сквибб») вырос на 14% и составил 5,9 млрд долл., сообщает FirstWord Pharma. Аналитики прогнозировали 5,8 млрд долл. Прибыль за отчетный период составила 1,7 млрд долл. против 1,5 млрд долл. в I квартале 2018 г. Квартальный объем продаж препарата Eliquis вырос на 28% – до 1,9 млрд долл. (прогноз – 1,8 млрд долл.). Показатель по препарату Opdivo увеличился на 19% – до 1,8 млрд долл. (соответствует прогнозам), по препарату Orencia – 8% – 640 млн долл. Продажи препарата Sprycel вырос на 5% – до 459 млн долл., препарата Yervoy – на 54% – до 384 млн долл. Между тем, объем продаж препарата Baraclude сократился на 37% – до 141 млн долл. По прогнозу Bristol-Myers Squibb, в 2019 г. рост объема продаж будет исчисляться в пределах средних однозначных показателей, а прибыль на акцию составит 4,10–4,20 долл. Аналитики полагают, что прибыль на акцию составит 4,18 долл.

Фото: fortune.com Илья Дугин

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