Компания «Новартис Фарма» снизила цену на препарат для лечения ХОБЛ

Стремительное распространение хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) во всем мире стало серьезным вызовом для системы здравоохранения.

Приходится констатировать, что в России ситуация еще более тревожная: показатели распространенности существенно превышают среднемировое значение, а пробелы в регуляторике и высокая стоимость лечения обостряют проблему доступности необходимой терапии. Впрочем, в отношении облегчения финансового бремени пациента уже появляются позитивные подвижки.

Счет на миллионы

По данным Всемирной организации здравоохранения, ХОБЛ диагностирована более чем у 384 млн. человек. Иначе говоря, от заболевания страдает 11% населения планеты. Уже сегодня это одно из наиболее распространенных заболеваний и одна из ведущих причин смерти во всем мире. А в 2020 г., по прогнозам экспертов ВОЗ, ХОБЛ выйдет на третье место в структуре заболеваний, лидирующих по показателям летальности, приводя к смерти 4,7 млн. человек в год.

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) – заболевание, характеризующееся персистирующим ограничением воздушного потока, которое обычно прогрессирует и является следствием хронического воспалительного ответа дыхательных путей и легочной ткани на воздействие ингалируемых повреждающих частиц или газов. Обострения и коморбидные состояния являются неотъемлемой частью болезни и вносят значительный вклад в клиническую картину и прогноз.

В России в настоящее время зарегистрировано по обращаемости порядка 2,4 млн пациентов с ХОБЛ, в то время как фактическое число больных, по некоторым оценкам, может превышать 11 млн. Распространенность ХОБЛ в нашей стране достигает 21,8% среди лиц с респираторными симптомами и 15,3% в общей популяции населения старше 40 лет. Показатель смертности при ХОБЛ в нашей стране составляет 16,2 на 100 тысяч человек.

Хроническая обструктивная болезнь легких – это прежде всего заболевание курильщиков (фактор риска достигает 90%). Но и среди некурящих людей оно, увы, набирает обороты, особенно, если речь идет о профессиях, связанных с вредным производством. Негативное влияние оказывает и общее состояние экологии.

Основной причиной смерти пациентов с ХОБЛ является прогрессирование основного заболевания. Около 50–80% больных ХОБЛ умирают от респираторных причин: либо во время обострений ХОБЛ, либо от опухолей легких (от 0,5 до 27%), либо от других респираторных проблем.

Бронходилатация на максимуме

Наравне с такими немедикаментозными мерами, как отказ от курения и физическая активность, пациенты с ХОБЛ нуждаются в эффективной и безопасной лекарственной терапии, которая позволяет облегчить одышку, улучшить качество жизни и снизить частоту обострений заболевания. За последние годы в формате терапии ХОБЛ произошли существенные изменения, рассказал «ФВ» д.м.н., профессор, заведующий кафедрой общей и клинической фармакологии Российского университету дружбы народов, зам. главного врача по терапии ГКБ №24 ДЗ г. Москвы Сергей Зырянов.

«Раньше в лечении пациентов с ХОБЛ акцент делался на уменьшение воспаления, при этом мы использовали комбинацию бронходилататоров и ингаляционных стероидов, – подчеркнул он. – Но современные исследования продемонстрировали, что очень большую помощь в профилактике обострений у пациентов с ХОБЛ оказывает использование так называемой двойной бронходилатирующей терапии, то есть назначение двух бронходилататоров одновременно».

Исследования, которые проводились и проводятся в последние годы, посвящены оценке эффективности применения двойной бронходилатирующей терапии и даже тройной, с применением двух бронходилататоров, относящихся к разным классам (бета-2 агониста и м-холиноблокатора), и ингаляционного стероида, добавил профессор. И сегодня фиксированные комбинации длительнодействующих бета-2-агонистов и длительнодействующих холинолитиков (ДДБА и ДДАХ) занимают ведущую позицию в современной стратегии лечения ХОБЛ.

По словам проф. Зырянова, эти серьезные подвижки в терапии и изменение парадигмы ведения пациента с ХОБЛ привели к тому, что пациенты стали более курабельны. Можно с большей вероятностью добиваться у них и ремиссии, и меньшей частоты обострений, госпитализаций, и в конечном счете улучшения качества жизни.

По разные стороны

В настоящее время в мире накоплен большой опыт применения в реальной клинической практике такой фиксированной комбинации ДДБА/ДДАХ, как гликопиррония бромид + индакатерол. В частности, препарат Ультибро® Бризхалер® зарегистрирован в 100 странах и уже более пяти лет назначается для длительной поддерживающей терапии ХОБЛ.

Применение инновационных препаратов последнего поколения может заметно улучшить российские показатели статистики ХОБЛ, но пока вопрос доступности лечения упирается в несовершенство регуляторики. По мнению проф. Зырянова, с точки зрения законодательства пациенты с ХОБЛ «несколько ущемлены». В доказательство этого суждения, он провел параллели с пациентами, страдающими бронхиальной астмой.

«Для них в правительственном постановлении закреплена возможность получать бесплатное лечение, – отметил он. – А вот пациенты с ХОБЛ начинают получать лечение бесплатно только тогда, когда становятся инвалидами и эту инвалидность подтверждают в специальных органах».

В этом и кроется, пожалуй, главное противоречие регуляторных подходов, на которое обратил внимание собеседник «ФВ»: задача врача, в частности, и системы здравоохранения в целом состоит в профилактике инвалидности и увеличении числа трудоспособных пациентов, а у граждан, страдающих ХОБЛ, это, к сожалению, на данный момент проблематично.

Идут на снижение

Проблемы с доступностью к современной терапии обусловлены экономическим фактором. Расходы на одного больного, связанные с ХОБЛ, в три раза выше, чем на больного с бронхиальной астмой, а наибольший экономический ущерб приносит лечение обострений этого заболевания.

«Инновационные препараты, которые дают возможности сохранять пациента, уменьшать количество обострений, всегда дороги, – подчеркнул Сергей Зырянов. – Вот почему двойная бронходилатация, которая в настоящее время является основой терапии ХОБЛ, особенно с плохо курируемым заболеванием, не очень доступна для значительной части пациентов. Любое снижение цены на препараты, уменьшение затрат пациентов, связанных с приобретением лекарств, конечно, повышает комплаентность пациента, что в свою очередь усиливает эффективность терапии, уменьшает число инвалидов».

Главные надежды в этой части связываются с государственной программой по лекарственному возмещению. Но многое зависит и от действий фармпроизводителей по увеличению доступности терапии. Отрадно, что подобные проекты уже реализуются. Так компания «Новартис Фарма» объявила о решении снизить цену препарата гликопиррония бромид + индакатерол на 5%.

«Мы считаем, что это приведет к существенной дополнительной экономии бюджета и обеспечению качественной терапией большего числа пациентов», – прокомментировала это решение Дина Горелова, руководитель бизнес-подразделения препаратов для лечения респираторных заболеваний «Новартис Фарма» в России.

Сергей Рякин

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