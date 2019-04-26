Комбинация препаратов Opdivo/Yervoy потерпела неудачу в КИ при раке головы и шеи

Препарат Opdivo компании Bristol-Myers Squibb («Бристол-Майерс Сквибб»; BMS) уже одобрен при ранее леченом раке головы и шеи (РГиШ); однако, в минувший четверг компания объявила, что в клиническом исследовании (КИ), изучавшем применение Opdivo в комбинации с Yervoy у ранее леченых пациентов с рецидивирующим или распространенным РГиШ, комбинации препаратов не удалось превзойти показатели монотерапии Opdivo, сообщает FiercePharma.

В настоящий момент в BMS не сообщают подробностей провального КИ II фазы. Но ясно одно: данная комбинированная схема не будет применяться в терапии 2-й линии при РГиШ и не поддержит продажи Opdivo в сегменте, в котором последний конкурирует с препаратом Keytruda компании Merck & Co. («Мерк энд Ко.»; за пределами США и Канады – MSD).

Терапия РГиШ – не первый сегмент, в котором BMS испытала проблемы с комбинацией Opdivo/Yervoy. Компания все еще надеется вывести данную схему в 1-ю линии терапии при раке легкого, но в начале года она отозвала из FDA регистрационную заявку по этому показанию, сославшись на необходимость получения дополнительных данных. Тем временем, Merck с препаратом Keytruda укрепляет свои позиции и на этом рынке.

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Татьяна Кублицкая

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