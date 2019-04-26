«Роснано» может возобновить проект завода «НТфармы» в Ярославской области

АО «Роснано», владеющее 49% в «НТфарма», намерено возродить проект фармзавода в Ярославской области, реализация которого тянется с 2010 года. Завод будет перепроектирован с учетом требований Минприроды, от вакцин в «Роснано» решили отказаться, а объем инвестиций будет увеличен. Ранее соучредителю «НТфармы» и бывшему гендиректору предъявили обвинение по уголовному делу о растрате и отмывании денег.

«НТфарма» планирует запустить производство в Переславле-Залесском в 2020 году. Завод перепроектирован в соответствии с требованиями Минприроды, все согласования с ведомством должны завершиться до конца 2019 года, сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов на своей странице в Facebook. «Канализационная система будет закрытого типа, без сбросов на грунт, без воздействия на окружающую среду», – пояснили Vademecum в правительстве Ярославской области.

«Роснано» ведет переговоры с потенциальным стратегическим инвестором, которые планирует завершить до конца года, сообщил Vademecum представитель компании, отказавшись от дальнейших комментариев. Собственники ООО «НТфарма» не менялись. Помимо «Роснано», 20,3% компании принадлежит ООО «Пром-Би» Рустама Атауллаханова, 20,35% – у кипрской Coverton Private Capital Ltd, 10,35% – у Sarsfield Ventures Ltd.

Теперь власти области озвучивают объем инвестиций в «НТфарму» в 1,9 млрд рублей.

Изменится и номенклатура планируемых к производству препаратов. «Изначально планируемый к производству препарат за период приостановки строительства потерял актуальность в связи с появлением большого количества аналогов. В настоящее время «НТфарма» произвела замену препарата, планируемого к производству, и клинические исследования препарата», – сообщили Vademecum в правительстве Ярославской области.

В 2013 году «НТфарма» заключила контракт с Минпромторгом на организацию доклинических испытаний трехвалентной вакцины АдеВак-Флю против гриппа А и В. Стоимость контракта составила 32,6 млн рублей. На 2020 год было запланировано завершение II фазы КИ вакцины. Кроме того, среди разработок компании значится препарат АдеЛакт, предназначенный для генной терапии побочных эффектов химиотерапии онкозаболеваний. КИ I фазы для него завершились еще в 2013 году.

Наиболее актуальная разработка «НТфармы» – геннотерапевтический препарат «АдеВаск» для лечения бокового амиотрофического склероза – прошел КИ II фазы в декабре 2018 года.

Именно АдеВаск планируется к выпуску, вакцину «НТфарма» производить не будет, уточнили в пресс-службе облправительства.

С 2018 года ВОЗ рекомендовала переход на квадривалентную вакцину, а в 2019 году такой переход был утвержден Минздравом для российского нацкалендаря прививок. В 2018 году свою квадривалентную противогриппозную вакцину зарегистрировало НПО «Петровакс», в 2019 году ожидается выход на рынок препарата от завода «Форт» – совместного предприятия Marathon Group и ГК «Ростех».

«НТфарма» и «Роснано» в 2009 году договорились о строительстве завода в Переславле-Залесском в Ярославской области, в 2012 году здесь должны были производить вакцины, в том числе поливалентную вакцину от гриппа, а также лекарственные средства.

Всего в завод планировалось вложить 1,6 млрд рублей, из них по линии «Роснано» – 1,3 млрд рублей. С 2010 года «Роснано» инвестировало в завод более 1 млрд рублей. Тогда же якобы против строительства выступили местные жители, апеллируя к «вредности» будущего предприятия. Завод решили строить на участке неподалеку. Его в 2011 году собственники «НТфармы» приобрели у структуры тогдашнего мэра Переславля-Залесского Дениса Кошурникова. Завод начали строить в 2011 году, но в 2014 году проект заморозили на уровне «коробки» здания завода.

А в ноябре 2016 года Следственный комитет (СК) возбудил в отношении руководителей «НТфармы» уголовное дело о растрате. Подозреваемыми проходили учредитель ООО «НТфарма» Рустам Атауллаханов, бывший гендиректор Евгений Султанов и Денис Кошурников. По данным СК, Кошурников выдал незаконное разрешение на строительство, поскольку новый участок под завод находился на территории национального парка «Плещеево озеро».

Первоначально фигурантам вменяли растрату 1 млрд рублей. Но в декабре 2018 года Генпрокуратура утвердила по делу Атауллаханова и Султанова обвинительное заключение по уголовному делу по ч. 4 ст. 160 (присвоение или растрата в особо крупном размере) и ст. 174.1 УК РФ (отмывание денежных средств). Атауллаханов, по данным прокуратуры, создал сеть фиктивных компаний, с которыми Евгений Султанов как директор «НТфармы» заключал фиктивные договоры на выполнение научно-исследовательских работ, – так обвиняемые похитили более 400 млн рублей.

Кошурникова подозревали в превышении полномочий (ст. 286 УК) при выделении участка, но летом 2018 года Заволжский районный суд Ярославля освободил его от наказания в связи с истечением срока давности.

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