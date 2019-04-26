Консорциум инвесторов приобретает 28% фармпроизводителя «Оболенское»

Консорциум инвесторов, в число которых вошли Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) и группа ближневосточных фондов, получит 28% в фармпредприятии «Оболенское». Стоимость сделки превысит 4 млрд рублей.

Если покупка состоится, у основных владельцев «Оболенского» – Банка ВТБ и АФК «Система» – останется 46% и 13% фармпредприятия соответственно. Закрытие сделки ожидается до конца второго квартала 2019 года при выполнении ряда отлагательных условий, в числе которых – получение корпоративных одобрений.

АФК «Система», ВТБ и менеджмент «Оболенского» в декабре 2018 года приобрели акции ФП у компании Alvansa Ltd, основными акционерами которой являются Газпромбанк и UFG Private Equity. Новые совладельцы получили тогда 95,14% «Оболенского». Общий объем инвестиций через совместную кипрскую Ristango Holding Ltd составил 15,5 млрд рублей. «Система» тогда получила 11,7% за 1,83 млрд рублей. АФК имеет право на приобретение доли ВТБ в Ristango не позднее трех лет с момента сделки.

В дальнейшем для создания фармхолдинга планируется объединить «Оболенское» с предприятием «Биннофарм», находящимся под контролем «Системы». Продуктовый портфель предприятий будет включать около 200 наименований, объединенная компания будет располагать четырьмя заводами в Москве и Московской области.

Объединение позволит стимулировать разработку инновационных продуктов, считает гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев: «По нашим оценкам, синергетический эффект от предполагаемой консолидации составляет более 4 млрд рублей. Компания сможет увеличить продажи вдвое в ближайшие четыре года».

ФП «Оболенское» – российский разработчик и производитель лекарственных средств. Выпускает более 150 рецептурных и безрецептурных оригинальных и дженериковых препаратов основных терапевтических направлений. Выручка компании в 2017 году составила 6,1 млрд рублей, чистая прибыль – 1,29 млрд рублей.

«Биннофарм» – биофармацевтический комплекс полного цикла с R&D подразделением. Компания производит около 20 препаратов, в числе которых – вакцина против гепатита В, интерфероны и эритропоэтины, пульмонологические и неврологические препараты, инфузионные растворы и противовирусные препараты. Около 40 препаратов находятся в разработке и на регистрации. Выручка «Биннофарма» в 2018 году упала год к году на 10,1% – до 2,1 млрд рублей. В компании это связали с прекращением дистрибуции некоторых продуктов сторонних производителей с невысокой маржинальностью, в то время как продажи собственной продукции выросли на 18,5%, а их доля в выручке – до 97%.

Источник: АФК «Система»

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