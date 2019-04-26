ЕЭК: ЛП, не имеющим МНН, нужно поменять национальное группировочное наименование

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) приняла правила составления группировочных наименований лекарственных препаратов.
Правила предназначены для выбора названий лекарств, которые содержат вещества, не имеющие международных непатентованных наименований. В странах ЕАЭС на национальном уровне для таких лекарственных средств использовались химические наименования (в России), указания фармакотерапевтических групп (остальные государства-члены), которые являются сложными для произношения или не позволяют врачам и пациентам ориентироваться в аналогах лекарственных препаратов при их замене и выписке рецептов.
Предлагаемый алгоритм позволит изготовителям формировать короткие и удобные для понимания группировочные наименования лекарств. Производителям лекарственных средств при приведении регистрационного досье в соответствие с правилами Союза следует учитывать, что согласно принятым правилам нужно поменять национальное группировочное наименование своих лекарств, если они не имеют международного непатентованного наименования.