GSK инвестирует 100 млн дол. США в производство вакцин

Компания GlaxoSmithKline (GSK) объявила о планах по расширению производственных мощностей на заводе в Гамильтоне, штат Монтана. Изменения будут касаться ключевых компонентов вспомогательной системы, которая используется в производстве нескольких вакцин компании. В данную инициативу GSK инвестировала 100 млн дол.

«На протяжении более 10 лет наш завод в Гамильтоне поддерживал программу развития вспомогательной системы GSK. Расширяя возможности производства такой системы в Гамильтоне, мы обеспечиваем осуществление долгосрочных и устойчивых поставок ключевых вакцин, включая SHINGRIX», — отметил Джек Бейли (Jack Bailey), президент US Pharmaceuticals, GSK, в заявлении для прессы от 24 апреля 2019 г.

Компания также сообщает, что в связи с расширением открывает новые рабочие места для ученых, инженеров и специалистов по производству и контролю качества.

Завод в Гамильтоне является одной из 9 производственных площадок GSK в США и 86 площадок по всему миру.

По материалам www.pharmtech.com

apteka.ua