«АстраЗенека» демонстрирует активный рост на развивающихся рынках и успех новых лекарств

В первом квартале 2019 года компания «АстраЗенека» продемонстрировала высокие показатели, в том числе рост продаж продукции на 10%. Развивающиеся рынки демонстрируют рост продаж на 22%, в России продажи выросли на 44% и составляют 49 млн долларов.

В апреле 2019 г. Министерство здравоохранения Российской Федерации одобрило расширенные показания для Симбикорта по лечению легкой астмы на основе данных исследований SYGMA 1 и SYGMA 2. Исследование SYGMA 1 показало, что применение Симбикорта в качестве противовоспалительного средства может снизить риск тяжелых обострений астмы у пациентов на 64%.

Паскаль Сорио, главный исполнительный директор «АстраЗенека», прокомментировал финансовый отчет компании в мире:

«Мы продолжаем уверенный рост, начатый в 2018 году, и ожидаем, что он приведет к устойчивому повышению прибыли. Рост продаж на 10% в этом квартале отражает успех наших новых лекарственных препаратов. Онкологические препараты Тагриссо, Имфинзи и Линпарза, препарат Брилинта, предназначенный для терапии сердечно-сосудистых заболеваний, респираторный препарат Фазенра и препарат, применяемый при сахарном диабете 2 типа Форсига, демонстрируют уверенный рост.

Мы также продолжаем нашу деятельность по обеспечению доступности инновационных лекарственных препаратов на рынки, а также в сотрудничестве с партнерами расширяем портфолио онкологических препаратов, предлагая решения, потенциально способные изменить подход к лечению рака, что, безусловно, принесет пользу пациентам во всем мире. Мы ценим поддержку наших акционеров в реализации этой исключительной возможности.

Благодаря эффективным препаратам и уверенным темпам развития, мы верим, что 2019 год будет для нас успешным, и мы сможем изменить к лучшему жизни миллионов пациентов во всем мире».

gmpnews