Реклама с гарантией положительного действия обошлась «Эвалару» штрафом в 200 тыс. рублей

25 апреля 2019 года ФАС России назначила ЗАО «Эвалар» 200 тысяч рублей административного штрафа за нарушение требований Закона о рекламе к рекламированию лекарственных средств.

Напомним, в марте текущего года ведомство признало вину компании как рекламодателя ненадлежащей контекстной рекламы лекарства «Гинкоум», распространяемой в сервисе «Яндекс.Директ». В рекламном сообщении «Лекарство Гинкоум от Эвалар — Дешевле аналогов <…> Устраняет головную боль, головокружение, шум в ушах…» Комиссия ФАС России установила гарантию положительного действия и эффективности препарата, что является нарушением Закона о рекламе (пункта 8 части 1 статьи 24).

Согласно пункту 8 части 1 статьи 24 Федерального закона «О рекламе» реклама лекарственных средств не должна гарантировать положительное действие объекта рекламирования, его безопасность, эффективность и отсутствие побочных действий.

В соответствии с частью 6 статьи 38 Федерального закона «О рекламе» рекламодатель несет ответственность за нарушение требований, установленных частью 1 статьи 24 Федерального закона «О рекламе».

В соответствии с частью 5 статьи 14.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях нарушение установленных законодательством о рекламе требований к рекламе лекарственных средств, медицинских изделий и медицинских услуг, в том числе методов лечения, а также биологически активных добавок влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц — от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц — от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

gmpnews