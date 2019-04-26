По итогам 2018 года Россия поставила в Узбекистан фармпрепаратов на 2,9 млрд рублей

По итогам 2018 г. объем российского рынка лекарственных препаратов составил 1 трлн 285 млрд руб., из которых 2,9 млрд руб. поступили от экспорта фармпрепаратов в Узбекистан, что составило 99 254 326 упаковок, об этом говорилось в рамках Второй международной промышленной выставки «EXPO—RUSSIA Uzbekistan 2019», на которой заместитель главы российского государственного GMP-инспектората Владислав Шестаков и директор Агентства по развитию фармацевтической отрасли при Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан Сардор Кариев подписали соглашение о сотрудничестве по вопросам инспектирования на предмет соответствия требованиям надлежащей производственной практики.

С 24 по 26 апреля в Узбекистане проходила вторая по счету международная промышленная выставка «EXPO-RUSSIA Uzbekistan 2019». Данный регион является одним из ключевых партнеров в области фармацевтики:

«Россия остается одним из крупнейших поставщиков фармацевтической и медицинской продукции в Узбекистан», — отметил первый заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Сергей Цыб.

Особое внимание представители Минпромторга России уделили вопросам гармонизации регистрационных процедур, надлежащим производственным практикам и маркировке лекарственных средств. К этим же вопросам проявляет повышенное внимание и Правительство Узбекистана.

«Все это дает основание полагать, что перед Россией и Узбекистаном большие перспективы по развитию разнопланового сотрудничества, — подчеркнул Сергей Цыб. — Во-первых, речь идет о сотрудничестве на уровне регуляторных органов наших стран».

Результатом такого сотрудничества стало подписание по итогам круглого стола соглашения о сотрудничестве между «Государственным институтом лекарственных средств и надлежащих практик» Минпромторга России, уполномоченным на проведение GMP-инспекций зарубежных фармпроизводителей, и Агентством по развитию фармацевтической отрасли при Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан (АРФО).

Соглашение, помимо стандартных рабочих моментов взаимодействия инспекторатов, предусматривает проведение совместных информационных, обучающих и консультативных мероприятий между инспекторатами двух стран, обмен информацией в целях обеспечения качества лекарственных средств и противодействия фальсифицированной продукции.

Выступая на круглом столе «Развитие российско-узбекского сотрудничества в области фармацевтической и медицинской промышленности», Владислав Шестаков представил данные за 2016-2018 гг. по объему экспорта фармацевтической продукции из Узбекистана в общем объеме рынка лекарственных средств в Российской Федерации – он составил $618 тыс. в стоимостном выражении.

По данным Госкомстата Узбекистана, объем импорта фармацевтической продукции в Узбекистан по итогам 2018 г. составил $852 млн. Объем российских поставок лекарств и медтехники в 2018 году составил $86,2 млн. По сравнению с прошлым годом, величина российского экспорта выросла на 19%. По итогам 2018 г. объем российского рынка лекарственных препаратов составил 1 триллион 285 млрд руб., из которых 2,9 млрд руб. поступили от экспорта фармпрепаратов в Узбекистан, что составило 99 254 326 упаковок. В 2017-2018 гг. из России в Узбекистан было экспортировано 231 МНН и 16 ТН с неопределенным МНН. Тройку лидеров-российских экспортеров составляют ОАО «Красфарма», которая в 2018 г. отгрузила 12,8 млн упаковок на 0,6 млрд руб.; ООО «Ферон», поставивший в Узбекистан, 1,6 млн упаковок на 0,3 млрд руб.; и ООО «Герофарм», экспортировавший 0,3 млн упаковок на 0,2 млрд руб.

gmpnews