В США начинаются судебные процессы по обвинению в загрязнении сартанов

В американском штате Нью-Джерси в федеральном суде начался судебный процесс в связи с загрязнением антигипертензивных средств класса сартанов потенциальными канцерогенами. Это первые претензии, которые, как ожидают некоторые юристы, выльются в целую волну судебных разбирательств, сообщает Bloomberg.

Адвокат, участвовавший в попытке объединить около 50 исков, в том числе по меньшей мере 27 от пациентов, которые утверждают, что заболели раком, заявил федеральному суду США, что ожидает всплеска судебных исков.

Основными фигурантами по делу являются китайский производитель Zhejiang Huahai Pharmaceutical и его дочерние американские компании, а также гиганты генерической отрасли — Teva Pharmaceutical Industries Ltd. и Mylan NV, управляющая компания CVS Health и две аптечные сети.

Ранее Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами (Food and Drug Administration — FDA) утверждало, что препараты могли быть загрязнены нитрозаминами в течение 4 лет, прежде чем проблема была выявлена. Число пациентов, у которых развился рак в результате приема сартанов, если таковые имеются, неизвестно. По данным Bloomberg, инспекторы FDA, первыми выразившие обеспокоенность по поводу целостности данных на некоторых производственных объектах, были проигнорированы старшими должностными лицами агентства.

4 апреля, впервые с тех пор, как примесь нитрозамина была впервые выявлена прошлым летом, FDA объявило, что на данный момент определено 40 препаратов блокаторов рецепторов ангиотензина II, не содержащих каких-либо известных примесей указанного типа.

По словам адвоката истцов Джона Бундаса (John Boundas), изучающего медицинские записи десятков потенциальных заявителей, в одной таблетке валсартана содержится больше нитрозаминов, чем месячная допустимая доза.

«Одна таблетка эквивалентна 30 фунтам (14 кг) бекона», — отметил он.

Вскоре после того, как было объявлено о начале отзыва, FDA сообщило, что на каждые 8000 человек, которые принимали самую высокую дозу валсартана, будет один дополнительный случай рака.

apteka.ua