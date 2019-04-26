РФПИ, РКИФ и ближневосточные фонды покупают 28% фармкомпании «Оболенское» за 4 млрд руб

Консорциум инвесторов в составе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Российско-китайского инвестиционного фонда (РКИФ), а также крупнейших ближневосточных фондов приобретают 28% фармпредприятия «Оболенское» за более 4 млрд рублей, следует из сообщений АФК «Система» (один из акционеров «Оболенского») и РФПИ.

По итогам сделки эффективная доля консорциума инвесторов в капитале ФП «Оболенское» составит 28%, ВТБ – 46%, АФК «Система» — 13%. Ожидается, что сделка по вхождению консорциума инвесторов в капитал ФП «Оболенское» будет закрыта до конца второго квартала 2019 года, при условии исполнения ряда отлагательных условий, в том числе получения корпоративных одобрения, отмечается в сообщении АФК.

«Мы рады приветствовать нового партнера в капитале ФП «Оболенское». РФПИ и его соинвесторы вкладывают средства в перспективные российские проекты, нацеленные на решение приоритетных задач, стоящих перед нашей экономикой. Поэтому вхождение РФПИ и его соинвесторов в проект по созданию фармацевтического холдинга на базе ФП «Оболенское» и «Биннофарма» является весомым подтверждением его инвестиционной привлекательности и значимости для развития отрасли», — прокомментировал событие президент АФК «Система» Андрей Дубовсков.

Как отметил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, синергетический эффект от предполагаемой консолидации «Оболенского» и «Биннофарм» составляет более 4 миллиардов рублей.

«Компания сможет увеличить продажи вдвое в ближайшие четыре года», — полагает он.

В декабре 2018 года АФК «Система», банк ВТБ и менеджмент ФП «Оболенское» приобрели 95,14% ФП «Оболенское» у компании Alvansa Ltd, основными акционерами которой являются Газпромбанк и UFG Private Equity. Общий объем инвестиций составил 15,5 миллиарда рублей. Стороны планируют расширить фармацевтический холдинг путем объединения ФП «Оболенское» с фармацевтической компанией «Биннофарм», находящейся под контролем АФК «Система». «Оболенское» производит более 150 препаратов основных терапевтических направлений: гастроэнтерология, кардиология, флебология, бессонница, неврология, мужское здоровье. В портфель входят как инновационные разработки, так и дженерики.

1prime