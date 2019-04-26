Marathon поборется с ВИЧ

Группа Александра Винокурова идет в новый сегмент

Marathon Group Александра Винокурова и Сергея Захарова запускает новое направление своего фармацевтического бизнеса. Компания начнет выпускать антиретровирусный препарат для лечения ВИЧ и в дальнейшем может расширить портфель в этом сегменте. Ежегодно на закупку таких лекарств Минздрав тратит более 20 млрд руб., но среди их производителей уже высокая конкуренция, предупреждают эксперты.

Курганский завод «Синтез» (входит в Marathon Group) стал производителем готовой лекарственной формы (ГЛФ) антиретровирусного препарата «Зидовудин+Ламивудин-Виал». Информация появилась в государственном реестре лекарственных средств. Из него следует, что регистрационное удостоверение на препарат принадлежит московскому ООО «Виал», а производит ГЛФ помимо «Синтеза» китайская Anhui Biochem.

«Виал» входит в группу «Алвилс» и занимается контрактным производством препаратов за границей и их поставками в Россию. В числе ее партнеров — ряд китайских компаний, а также «Фармстандарт», «Озон» и другие. В пресс-службе «Синтеза» пояснили, что компания произвела трансфер технологий производства антиретровирусного препарата.

По словам гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, выпускаемый на мощностях «Синтеза» препарат китайской компании будет легче продать на госзакупках: лекарство уже будет считаться российским, что позволяет рассчитывать на ценовые преференции. По его прогнозам, Marathon Group продолжит развивать направление антиретровирусных препаратов в своем портфеле, учитывая существенный объем этого рынка: ежегодно Минздрав тратит на закупку этих лекарств более 20 млрд руб.

Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов предупреждает, что на рынке антиретровирусных препаратов уже работают несколько устоявшихся игроков, в том числе и производителей, и поставщиков, с которыми Marathon Group придется конкурировать. По его мнению, главным преимуществом может стать более низкая цена. Но господин Беспалов ожидает, что всего компания может занять не более 5–7% от объема закупок МНН «Зидовудин+Ламивудин» (около 200 млн руб.).

Фото: Анатолий Жданов

kommersant