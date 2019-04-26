Общая ёмкость российского фармрынка за первые три месяца достигла 255,2 млрд рублей

Увеличение коммерческого рынка лекарств за первые три месяца 2019 года относительно аналогичного периода 2018 года в рублёвом эквиваленте составило 1,7%. Общая ёмкость составила 255,2 млрд руб., об этом говорится в аналитическом отчете компании DSM Group по итогам марта 2019 г.

Объём коммерческого рынка ЛП в марте 2019 г. составил 86,9 млрд руб. (в розничных ценах). По сравнению с февралём ёмкость рынка выросла на 3,6%. В сравнении с мартом 2018 г. в текущем году рынок показал падение реализации на 5,0%. Средняя стоимость упаковки лекарственного препарата на коммерческом рынке России в марте по сравнению с февралём выросла на 1,3%, и составила 199,4 руб.

Структура коммерческого рынка ЛП в марте 2019 г. по ценовым сегментам изменилась в пользу препаратов высокого ценового сегмента по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. Удельный вес группы лекарственных препаратов до 50 руб. уменьшился на 0,3% относительно марта 2018 г., и составил 4,3%. Доля сегмента лекарств со средней стоимостью упаковки 50-150 руб. составила 10,6% (-1,1%). Удельный вес группы лекарств с ценовым диапазоном 150-500 руб. сократился с 44,6% в марте 2018 г. до 41,8% в марте 2019 г. Доля дорогостоящих препаратов составила 43,3%, что на 4,2% выше веса группы в предыдущем году.

По итогам марта 2019 г. 59,1% препаратов, реализованных на рынке, являлись отечественными (в натуральных единицах измерения), однако, в виду своей невысокой цены относительно импортных лекарств, в стоимостном выражении они заняли 29,7%.

Коммерческий сегмент рынка по итогам марта 2019 г. на 35,2% был представлен рецептурными препаратами и на 64,8% безрецептурными лекарствами в упаковках, в стоимостном выражении рынок практически поделён пополам.

Рейтинг компаний по стоимостному объёму продаж в марте 2019 г. возглавила компания Bayer, на втором месте — Novartis, на третьем — Sanofi. ТОП-3 брендов ЛП по стоимостному объёму аптечных продаж в России по итогам марта 2019 г. состоял из таких препаратов как «Ксарелто» (0,8%), «Мексидол» (0,7%); на третьем месте — «Кагоцел» (0,7%).

Объём российского аптечного рынка БАД в стоимостном выражении в марте 2019 г. вырос на 4,9% относительно февраля, и составил 4,9 млрд руб. В натуральном выражении объём аптечного рынка БАД в третьем месяце 2019 г. увеличился на 1,8% по сравнению с предыдущим месяцем, и составил 25,3 млн упаковок. Средневзвешенная цена упаковки БАД в марте 2019 г. по сравнению с февралём выросла на 3,0%, и составила 191,5 руб. ТОП-3 производителей БАД занял 29,9% рынка в марте в стоимостном выражении; рейтинг состоит из компаний «Эвалар» (18,9%), Solgar Vitamin And Herb (5,9%) и Pharma-Med (5,1%).

gmpnews