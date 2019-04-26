«Рош» начал год с сильного роста продаж благодаря новым продуктам подразделения Фарма

Продажи Группы компаний «Рош» выросли на 8% при постоянных обменных курсах и на 9% в швейцарских франках. Продажи подразделения Фарма выросли на 10%, лидерами стали препараты Окревус, Перьета, Гемлибра и Тецентрик, говорится в отчете компании.

В первом квартале зарегистрированы новые препараты:

В США: комбинированная терапия с препаратом Тецентрик при распространенной стадии мелкоклеточного рака легкого; комбинированная терапия с препаратом Тецентрик при трижды негативном раке молочной железы и сопутствующий диагностический тест; Герцептин Хайлекта для подкожных инъекций при раке молочной железы.

В ЕС: Гемлибра для пациентов с тяжелой формой гемофилии А без ингибиторов к фактору VIII; комбинированная терапия, включающая препараты Тецентрик и Авастин, для первой линии терапии при определенной форме рака легкого.

Комментируя достигнутые результаты, главный исполнительный директор Группы компаний «Рош» Северин Шван (Severin Schwan) сказал:

«Мы начали год с сильного роста продаж, в основном благодаря новым продуктам подразделения Фарма. Спрос на наши новые препараты остается высоким. Органы управления здравоохранением предоставили в первом квартале ряд важных разрешений на наши лекарства. Среди них – первые в истории иммунотерапевтические средства для применения при трижды негативном раке молочной железы и мелкоклеточном раке легкого –заболеваниях, в лечении которых существует высокая неудовлетворенная потребность. Основываясь на результатах, достигнутых в первом квартале, мы повышаем прогноз на полный год».

gmpnews