Японский производитель Chugai Pharmaceutical инвестирует в новое производство АФИ

Компания Chugai Pharmaceutical объявила о строительстве нового цеха по производству активных фармацевтических ингредиентов для клинических исследований на заводе Фудзиэда (Fujieda-shi, Shizuoka), который принадлежит Chugai Pharma Manufacturing, производственному подразделению Chugai. Данное решение направлено на дальнейшее ускорение разработок малых и средних молекул лекарств.

Цель строительства нового цеха состоит в том, чтобы возродить производство API-интерфейсов средних молекул для клинических исследований в Chugai Pharmaceutical, а также расширить возможности поставок API-интерфейсов малых молекул для клинических исследований. Это позволит не только ускорить разработку лекарств с малыми и средними молекулами, но и сократить производственные затраты. Кроме того, в Chugai Pharmaceutical растет количество высокоэффективных API. Поэтому, чтобы обеспечить безопасность окружающей среды и исследователей, при строительстве будут использованы передовые технологии герметизации.

Благодаря активным инвестициям в препараты, созданные на основе антител, компания Chugai реализует инновационные проекты, а также ей удалось создать систему одновременной разработки нескольких продуктов со скоростью, темпы которой сравнимы с общемировыми. Будущие инвестиции в новый цех позволят далее ускорить процесс разработки и увеличить объем поставок малых и средних молекул лекарств для получения конкурентных преимуществ.

«Компания Chugai выбрала препараты со средней молекулой в качестве основной технологии открытия и разработки лекарств следующего поколения. Однако, учитывая острую конкуренцию в отрасли, нам необходимо незамедлительно создать технологическую платформу для индустриализации и обеспечить стабильные поставки исследуемых лекарств», — сказал Хироши Мурата, вице-президент и генеральный директор отдела фармацевтических технологий Chugai Pharmaceutical.

gmpnews