Bayer и Startup Rally будут искать стартапы в области ядерной медицины

Согласно прогнозу аналитиков Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, мировой объем рынка ядерной медицины в 2020 г. составит 24 млрд долл., в 2030 г. показатель достигнет 43 млрд долл. Отечественный рынок, по мнению экспертов, вырастет до 1,2 млрд долл. в 2020 г. У ядерной медицины хорошие перспективы, в разработках заинтересован государственный и частный сектор.

В апреле 2019 г. в списке номинаций конкурса инновационных разработок в сфере лекарственных препаратов и медицинских изделий «Стартап-ралли 2019» появилась специализированная номинация «Nuclear medicine: лучший проект в области радионуклидной медицины». Номинация учреждена в партнерстве с международным концерном Bayer. По мнению экспертов, это станет отличным шансом для стартапов, которые создают наукоемкие разработки в ядерной медицине.

Подписание соглашения об учреждении специализированной номинации прошло в Калуге в рамках деловой программы V ежегодного международного форума по развитию фармацевтической отрасли в России «ФармЭволюция».

Подавать заявки на участие в конкурсе в том числе в спецноминации можно до 19 мая 2019 г. на сайте startuprally.ru. Финал «Стартап-ралли 2019» состоится в сентябре 2019 г. на форуме «БиоТехМед» в Геленджике. Победитель специализированной номинации получит компетентную консультационную поддержку в рамках научно-исследовательского инкубатора «КоЛаборатор», а также грант в размере до 25 тыс. евро от Bayer.

Конкурс «Стартап-ралли 2019» проводится с 2017 г., его организует Проектный офис Минпромторга России «Продвижение», оператор проектного офиса – ООО «ЦКК С-ГРУП».

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