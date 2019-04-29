Квартальная прибыль Sanofi выросла на 11,9%

За первые три месяца 2019 г. объем продаж рецептурной фармпродукции французской фармацевтической компании Sanofi («Санофи») увеличился на 5,3% и составил 6,3 млрд евро (7 млрд долл.), сообщает FirstWord Pharma.

Общий объем продаж компании в I квартале увеличился на 6,2% – до 8,4 млрд евро (9,4 млрд долл.).

Квартальная прибыль выросла на 11,9% и составила 1,1 млрд евро (1,2 млрд долл.).

Объем продаж подразделения Genzyme («Джензайм») увеличился на 36,1% – до 2,3 млрд евро (2,6 млрд долл.).

Продажи препарата Dupixen подскочили на 207,5% – до 329 млн евро (366 млн долл.) на фоне роста спроса для лечения атопического дерматита у взрослых и лонча препарата для лечения бронхиальной астмы в США.

Показатель по препарату Eloctate вырос на 304,7% – до 174 млн евро (194 млн долл.).

Объем продаж противодиабетических препаратов сократился на 4,6% и составил 1,3 млрд евро (1,4 млрд долл.).

Продажи препарата Lantus снизились на 15% – до 774 млн евро (862 млн долл.), что обусловлено более низкими ценами в США и конкуренцией со стороны других брендов и биосимиляров в Европе.

Показатель по препарату Toujeo вырос на 7,1% и составил 211 млн евро (235 млн долл.). В США продажи препарата упали на 24,7% – до 69 млн евро (77 млн долл.) без учета колебаний курсов валют.

Объем продаж препарата Aubagio увеличился на 17,8% – до 437 млн евро (487 млн долл.) на фоне роста продаж в США и в странах с развивающимися экономиками.

Квартальный объем продаж вакцин вырос на 22,8% – до 873 млн евро (972 млн долл.). Продажи вакцин в странах с развивающимися экономиками увеличились на 48,3% – до 349 млн евро (389 млн долл.).

Общий объем продаж Sanofi в странах с развивающимися экономиками увеличился на 13,6% (без учета колебаний валютных курсов) и составил 2,7 млрд евро (3 млрд долл.). В Китае рост составил 22,3% – до 798 млн евро (889 млн долл.).

Фото: dlife.com

Илья Дугин

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