За безрецептурный отпуск наркосодержащих лекарств предлагается штрафовать и дисквалифицировать

29 апреля в Госдуму внесен законопроект «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», направленный против аптечной наркомании.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что одним из наиболее типичных и распространенных административных правонарушений в сфере реализации лекарственных средств является безрецептурный отпуск лекарственных препаратов, подлежащих предметно-количественному учету.

«Исследование ситуации в сфере незаконного обращения лекарственных средств, проведенное сотрудниками МВД РФ, показало, что основной причиной распространения случаев безрецептурной продажи лекарственных препаратов является умышленное несоблюдение собственниками аптечных учреждений требований, установленных законодательством Российской Федерации. Это связано с несопоставимостью размеров прибыли, получаемой от незаконной реализации лекарственных препаратов, и убытков, которые могут быть причинены аптечной организации в случае выявления правонарушений контролирующими органами», – отмечается в пояснительной записке.

В связи с этим законопроектом предлагается дифференцировать административную ответственность за нарушения законодательства об обращении лекарственных средств исходя из степени их общественной опасности, дополнив статью 14.4 Кодекса частью 1 , предусматривающей административную ответственность за нарушение установленных правил оптовой торговли лекарственными средствами и порядка розничной торговли лекарственными препаратами в отношении лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету:

«1 . Нарушение установленных правил оптовой торговли лекарственными средствами и порядка розничной торговли лекарственными препаратами, если эти действия (бездействие) совершены в отношении лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету, и не содержат уголовно наказуемого деяния,

– влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей;

– на должностных лиц – от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет;

– на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток;

на юридических лиц – от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток».

Елена Сидорова

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