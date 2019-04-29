Cefaly® (Цефали®) – медицинский прибор для лечения головных болей и мигрени.
Фармацевтическая фирма «Сотекс» стала эксклюзивным дистрибьютором на российский рынок медицинского прибора Цефали, производства бельгийской компании Cefaly Technology.
Цефали предназначен для профилактики и лечения хронических или рецидивирующих головных болей, таких как мигрень и головная боль напряжения. Прибор позволяет большинству страдающих головными болями ощутить значительное улучшение качества жизни и сократить прием медикаментов или вообще отказаться от них.
Цефали – это внешний нейростимулятор тройничного нерва. Воздействуя на глазничную ветвь тройничного нерва, микроимпульсы уменьшают головную боль во время приступа мигрени и обеспечивают профилактику будущих приступов мигрени.
Цефали имеет большую доказательную базу безопасности и эффективности его применения. Аппарат зарегистрирован в странах Евросоюза и США.
Прибор обладает маркировкой СЕ медицинского стандарта Европейского сообщества и сертифицирован по стандарту ISO.
Подробная информация о приборе на сайте.
Источник: Фармацевтическая фирма «Сотекс»