Фирма «Сотекс» стала эксклюзивным дистрибьютором на российский рынок медицинского прибора Цефали

Cefaly® (Цефали®) – медицинский прибор для лечения головных болей и мигрени.

Фармацевтическая фирма «Сотекс» стала эксклюзивным дистрибьютором на российский рынок медицинского прибора Цефали, производства бельгийской компании Cefaly Technology.

Цефали предназначен для профилактики и лечения хронических или рецидивирующих головных болей, таких как мигрень и головная боль напряжения. Прибор позволяет большинству страдающих головными болями ощутить значительное улучшение качества жизни и сократить прием медикаментов или вообще отказаться от них.

Цефали – это внешний нейростимулятор тройничного нерва. Воздействуя на глазничную ветвь тройничного нерва, микроимпульсы уменьшают головную боль во время приступа мигрени и обеспечивают профилактику будущих приступов мигрени.

Цефали имеет большую доказательную базу безопасности и эффективности его применения. Аппарат зарегистрирован в странах Евросоюза и США.

Прибор обладает маркировкой СЕ медицинского стандарта Европейского сообщества и сертифицирован по стандарту ISO.

Подробная информация о приборе на сайте.

Источник: Фармацевтическая фирма «Сотекс»

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