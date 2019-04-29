В I квартале объем продаж онкобизнеса AstraZeneca вырос более чем на 50%

В I квартале 2019 г. объем продаж шведско-британской фармацевтической компании AstraZeneca («АстраЗенека») увеличился на 6% и составил 5,5 млрд долл., сообщает FirstWord Pharma.

Квартальная прибыль выросла на 78% и составила 563 млн долл.

Объем продаж противоопухолевых препаратов вырос на 54% и составил 1,9 млрд долл.

Показатель по препарату Tagrisso увеличился на 86% – до 630 млн долл., по препарату Imfinzi – на 376% – до 295 млн долл.

Продажи препарата Lynparza выросли на 99% – до 237 млн долл.

За первые три месяца 2019 г. объем продаж препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний увеличился на 4% – до 1,7 млрд долл.

Показатель по препарату Farxiga вырос на 17% – до 349 млн долл., по препарату Brilinta – на 19% – до 348 млн долл.

Между тем, квартальный объем продаж препарата Crestor сократился на 14% и составил 335 млн долл. на фоне дженериковой конкуренции в Европе и США

Квартальные продажи препаратов для лечения респираторных заболеваний увеличились на 9% – до 1,3 млрд долл.

Объем продаж на рынках стран с развивающимися экономиками увеличился на 14% – до 2 млрд долл. В Китае продажи выросли на 21% – до 1,2 млрд долл.

В России продажи выросли на 44% и составили 49 млн долл.

По прогнозу AstraZeneca, в 2019 г. объем продаж будет расти в пределах высоких однозначных показателей, а прибыль на акцию составит 3,50–3,70 долл.

Фото: fortune.com

Илья Дугин

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